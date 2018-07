publié le 12/04/2018 à 08:36

"Peut-être que la Pierre de l'Âme est cachée en Asgard dans les yeux d'Heimdall et que le Titan Thanos va devoir le tuer pour s'en emparer ?" Si vous n'avez rien compris à cette phrase (qui fait frémir les fans), vous êtes au bon endroit. Vous êtes aussi au bon endroit si vous avez déjà oublié la moitié des intrigues des premiers Avengers, Thor et autre Iron Man. Ou si vous comptez accompagner vos amis ou votre famille au cinéma pour découvrir Avengers : Infinity War... sans avoir visionné un seul film Marvel.



L'univers cinématographique de Marvel est une savante combinaison de mythes et des scénarios et certains termes alambiqués ou enjeux dramatiques pourraient bien vous échapper. Pour profiter au mieux de la réunion au sommet d'une armée de super-héros, RTL Super a composé un lexique pour comprendre ou se souvenir en un coup d’œil de certains éléments-clefs.

Nous avons sélectionné quelques termes et noms qui pourraient être centraux dans l'intrigue de ce film attendu dans les salles le 25 avril prochain. N'hésitez pas à nous demander d'autres définitions dans les commentaires.



- Les objets : le Vibranium, le Cœur d'Iron Man, Mjöllnir, le Gantelet de l'Infini...

- Les groupes : le SHIELD, les Avengers, HYDRA, les Nova Corps, les Titans, les Célestes, les Gardiens de la Galaxie, les Dora Milaje...

- Les personnages : Ebony Maw, le Collectionneur, Heimdall, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Scarlet Witch, Gamora, Nebula...

- Les lieux : Wakanda, Asgard, Sokovie, Nouvelles Nations-Unies...

- Les Pierres de l'Infini : Réalité, Temps , Espace, Esprit, Pouvoir, Âme

Armes et objets

Le Vibranium

Captain America

Métal rare et précieux qu'on trouve au Wakanda, le pays du héros Black Panther. Il est résistant à tous les chocs en absorbant les vibrations. On le trouve sur le bouclier de Captain America et l'armure de Black Panther. Le vibranium a aussi permis au Wakanda de devenir une nation ultra-technologique en créant une source d'énergie.



Le Coeur d'Iron Man

Ce réacteur, baptisé "Arc", est à la fois la source d'énergie de l'armure ultra-technologique du playboy milliardaire Tony Stark (Robert Downey Jr.) et un bouclier électromagnétique qui protège son cœur. Une force et une faiblesse. Cette technologie est directement inspirée par le Tesseract trouvé et étudié par Howard Stark, le père du super-héros.



Mjöllnir

Le Marteau de Thor

C'est le nom du marteau de Thor, dieu de la foudre issu des mythes scandinaves. Dans la mythologie comme dans les films et comics Marvel, l'attribut principal de Thor est Mjöllnir, son marteau. Cette arme asgardienne prestigieuse ne peut être maniée que par "ceux qui en sont dignes" grâce à un enchantement.



Dans les films, seuls deux personnes ont réussi a manipuler Mjöllnir : Vision dans Avengers : l'ère d'Ultron (grâce à se pierre d'infini) et Hela, la grande sœur de Thor qui brise ce marteau lors des événements de Thor: Ragnarok. Cet outil permet à son propriétaire de voler, de se téléporter, d'invoquer la foudre et d’accéder à toutes sortes de pouvoirs surnaturels.



Le Gantelet de l'Infini

Thanos et le Gant de l'Infini

Il s'agit de l'un des objets les plus puissants de l'univers Marvel, mais il ne s'agit que d'un réceptacle. Le Gant de l'Infini est l'artefact qui permet de rassembler et d'utiliser les Pierres de l'Infini. Celui qui rassemble les 6 gemmes et le gant se voit doter des pouvoirs d'un dieu capable de manipuler chaque fraction de notre univers. Dans les films on observe deux gants : le droit qui est une réplique inutile gardée dans le coffre d'Odin à Asgard (Thor 2 et 3) et le gauche que détient le Titan Thanos.

Les groupes

Le S.H.I.E.L.D.

Agence gouvernementale internationale d’espionnage et de contre-espionnage ultrasecrète. Dirigé par Nick Fury (Samuel L. Jackson), le S.H.I.E.L.D. (Directoire de la Logistique, de l’Espionnage et des Interventions contre les Menaces Stratégiques) a pour mission de protéger notre monde des menaces extérieures extra-terrestres. Il est dissous dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver lorsque Nick Fury et les Avengers se rendent comptent qu’HYDRA, l’organisation ennemie du S.H.I.E.L.D., a corrompu tous ses dignitaires.



Les Avengers

Les Avengers mené par Captain America Crédit : Marvel

Super-équipe Marvel qu’on découvre dans le film éponyme en 2012. Les Avengers sont un projet du S.H.I.E.L.D. confié à Nicky Fury. Le but ? Rassembler un groupe de personnes remarquables pour protéger le monde des menaces extérieures. Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow et Hawkeye sont les premiers membres de l’équipe qui s’agrandie ensuite avec Le Faucon, War Machine, Scarlet Witch et Vision.



Dans Captain America : Civil War, l’équipe est divisée en deux. La team d’Iron Man (Vision, War Machine, Spider-Man) est pour les Accords de Sokovie. Celle de Captain America (le Faucon, Scarlet Witch, Ant-Man) est contre et finie derrière les barreaux. Mais, Steve Rogers parvient à les sauver, condamnant ses ami(e)s à une vie de paria pour échapper aux gouvernements.



HYDRA

Crâne rouge et le Tesseract Crédit : Marvel

Organisation terroriste née pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ, ce sont les nazis qui la composent, comme Crâne Rouge et le Docteur Arnim Zola (vus dans Captain America : First Avenger et Captain America : Le Soldat de l’Hiver).



Son symbole est une pieuvre jaune ornée d’un crâne sur un fond vert. Avec le temps, HYDRA recueille toutes personnes voulant renverser les gouvernements mondiaux pour créer un ordre mondial. Lorsque Nick Fury et les Avengers découvrent qu’HYDRA a réussi à corrompre le S.H.I.E.L.D., l’organisation est détruite.



Nova Corps

Le personnage de la célèbre actrice Glenn Close travaille au sein de la police militaire intergalactique Nova Corps

Police intergalactique découverte dans le film Les Gardiens de la Galaxie. Cet ordre militaire est dirigé par la Nova Prime Irani Rael (Glenn Close). Leur siège est sur la planète Xandar sauvée de justesse de l'annihilation par Starlord et ses compagnons.



Sur la proposition de Gamora, la très dangereuse Pierre de Pouvoir dissimulée dans l'Orbe, a été confiée à la Nova Corps pour qu'elle ne tombe pas dans de mauvaises mains. Le Titan Thanos est cependant montré dans les trailers d'Avengers : Infinity War comme possédant déjà cette pierre. Reste à savoir par quel moyen il l'a dérobé...



Les Titans

Thanos armé du Gant de l'Infini Crédit : capture d'écran YouTube

Les Titans tirent leur nom de la lune de Saturne sur laquelle ils résident. Ce sont des Éternels, une espèce d'humains supérieurs aux simples homo sapiens de la Terre. Après un schisme entre les Éternels, certains restèrent sur Terre et d'autres furent exilés sur Titan où ils prospérèrent.



Thanos est l'un de ces Titans, né mutant il développe un goût immodéré pour la destruction et une passion pour la Mort (personnage féminin à la fois concert et figure abstraite de Marvel) qui le pousse à se rebeller contre les siens. Ils disposent d'une super-force, d'une super-vitesse et d'une endurance considérable. Certains possèdent des capacités uniques : manipulation de l’énergie, téléportation, télépathie...



Les Célestes



Un des Célestes et la Pierre de Pouvoir dans "Les Gardiens de la Galaxie" Crédit : Marvel

Ces créatures cosmiques sont parmi les plus puissantes de l'univers Marvel. On peut aisément les élever au rang de divinités mais un cran au-dessus des "simples" dieux d'Asgard comme Thor. On les voit pour la première fois dans Les Gardiens de la Galaxie lorsque Le Collectionneur montre l'une de ces entités annihiler une civilisation avec la Pierre de Pouvoir.



La tête géante qui sert de station spatiale (Knowhere) est aussi un morceau de corps de Céleste et le père de Star-Lord (Chris Pratt), Ego, se définit comme le dernier des Célestes. Leur rôle consisterait à expérimenter sur les espèces et mondes inférieurs, à créer, analyser, juger et détruire (mais toujours avec une bonne raison).



Les Dora Milaje

Les Dora Milaje sont la garde rapprochée de Black Panther Crédit : Walt Disney / Marvel

Les Dora Milaje, aussi appelées les Adorées dans les comics, sont les guerrières d'élite du Wakanda qui ont pour mission de protéger le roi. Dès leur plus jeune âge, elles sont choisies par leur tribu pour apprendre à devenir des guerrières. Dans Black Panther, c'est Okoye (Danai Gurira de The Walking Dead), qui les dirige. "Les Dora ont une façon particulière de se battre : elles ne font qu'une. Elles travaillent ensemble pour détruire leur ennemi", expliquait l'actrice dans une featurette de Black Panther.



Les Gardiens de la Galaxie

L'équipe des "Gardiens de la Galaxie 2" Crédit : Marvel Studios 2017

L'équipe des Gardiens de la Galaxie est composée principalement d'anti-héros. Ils sont dirigés par Peter Quill alias Star-Lord (Chris Pratt), fils de la planète vivante Ego et d'une mortelle. Capturé enfant par les Ravageurs, des hors-la-loi de l'espace, Star-Lord devient l'un des voleurs les plus réputés de la galaxie. Il s'allie avec Gamora (Zoe Saldana), une redoutable tueuse et fille adoptive de Thanos, Drax le Destructeur (David Bautista), Rocket, un raton-laveur transformé en véritable machine de guerre, Groot (Vin Diesel), extra-terrestre végétal dans Les Gardiens de la Galaxie. Ensemble, ils récupèrent l'Orbe de Morag qui cache la Pierre du Pouvoir. Dans Les Gardiens de la Galaxie 2, l'équipe s’agrandit avec Mantis, une télépathe, experte du combat, qui peut ressentir vos émotions par un simple contact, et Nebula, la "sœur" de Gamora, elle aussi adoptée par Thanos.





Personnages

Iron Man

Iron Man

Héros central des Avengers, Tony Stark (ou Iron Man, joué par Robert Downey Jr.) est souvent décrit un playboy richissime qui tire son statut de super-héros de sa technologie géniale. Drôle et sarcastique, ses punchlines font souvent le sel des réunions entre les Avengers. Il est celui qui a créé Ultron, une intelligence artificielle sur laquelle il a perdu tout contrôle dans Avengers : l'Ere d'Ultron.



Après la catastrophe humanitaire en Sokovie, Tony Stark a pris sa retraite et a défendu les Accords de Sokovie qui voulaient que les Avengers n'agissent plus seuls lors de leurs opérations mais avec l'accord de la communauté internationale. Ces accords ont causé un schisme entre le camp du contrôle (Iron Man) et celui de la liberté (Captain America). Le deux camps sont toujours opposés mais Iron Man continue de mener sa vie et guide même le jeune Spider-Man afin que celui-ci devienne un super-héros comme les autres.



Captain America

Captain America

Steven Rogers (Chris Evans) est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale célèbre pour être le premier super-héros. Il a bénéficié du programme "Super Soldier" qui lui a octroyé ses pouvoirs et sa résistance. Son attribut principal est son bouclier en vibranium réputé indestructible. Après un séjour de 70 ans dans les glaces de l'Arctique, Steven Rogers a été décongelé et intégré au projet Avengers pour protéger la Terre aux côtés de Tony Stark. Le conflit initié par la catastrophe en Sokovie a causé une rupture au sein des Avengers. Dans Civil War, Steven Rogers abandonne son bouclier et son statut de Captain America pour se réfugier au Wakanda.



Thor



Thor

Thor (Chris Hemsworth), fils d'Odin, est un dieu d'Asgard. Fondateur des Avengers, il utilise ses connaissances divines et son marteau implacable Mjöllnir pour réduire en miette ses adversaires. Il respecte les habitants de la Terre, l'un des nombreux mondes qu'il visite, et ne pense pas, comme son frère Loki, que son statut de dieu l'oblige à dominer les humains. Il a été confronté aux pouvoirs dévastateurs des Pierres de l'Infini à plusieurs reprises : l'Éther dans Thor : Le Monde des Ténèbres et le sceptre de Loki dans Avengers : L’Ère d'Ultron. Dans Thor : Ragnarok, le dieu du tonnerre fait la rencontre des Gardiens de la Galaxie alors que son royaume Asgard est détruit par les actions de sa sœur Hela, la déesse de la mort (Cate Blanchett). Il faut noter que cette dernière a aussi détruit son précieux marteau qui pourrait pourtant être utile pour combattre Thanos.





Doctor Stange

Doctor Strange

Le Dr. Stephen Vincent Strange (Benedict Cumberbatch) est un neurochirurgien brillant et arrogant. Après un brutal accident, il perd toute sa dextérité et se tourne vers les arts occultes pour retrouver sens à sa vie. Contrairement aux autres super-héros Marvel, Dr. Strange n'est ni un mutant, ni un dieu, ni un grand technophile. Il tire ses capacités de ses grimoires et de certains artefacts magiques comme sa célèbre cape rouge. Le plus puissant objet qu'il a en sa possession est une amulette baptisée Oeil d'Agamotto. Cette relique lui permet de contrôler le temps à un niveau cosmique grâce à son cœur qui n'est rien d'autre que la Pierre du Temps, l'une des Pierres de l'Infini convoitées par Thanos.



Black Widow

Black Widow

De son vrai nom Natalia Romanova, Black Widow (Scarlett Johansson) est une espionne russe. On sait très peu de choses de son passé, si ce n'est qu'elle a été formée et recrutée par le KGB, avant de rejoindre le SHIELD. Ancienne ballerine, elle est entraînée très tôt pour devenir une experte de l'espionnage : arts martiaux, armes à feu, camouflage... Elle sait tout faire et n'a pas besoin de super-pouvoirs pour s'en sortir. Black Widow a participé à de nombreuses missions en Europe de l'Est avec Hawkeye, et rejoint l'équipe de Captain America lors des événements de Captain America : Civil War où les Avengers se séparent.



Scarlet Witch

Scarlet Witch

Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), alias la Sorcière rouge rejoint les Avengers à la fin du film Avengers 2 : l’Ère d'Ultron. Dans les comics, elle est en réalité la fille de Magneto, mais dans les films Marvel on la découvre en tant qu'orpheline de la Sokovie, avec son frère Quicksilver (Vif-Argent). Ses pouvoirs magiques lui viennent d'une expérience d'HYDRA qui a modifié son ADN pour en faire une super-guerrière et magicienne. Scarlet Witch peut ainsi modifier la réalité, créer des champs de force et manipuler les esprits, bien qu'elle ne maîtrise pas tous ses pouvoirs. Elle rallie l'équipe de Captain America après la scission des Avengers dans Captain America : Civil War, alors que Vision (qui est son mari dans les comics), préfère se ranger du côté d'Iron Man.



Ebony Maw (ou Mâchoire d'Ébène)

Ebony Maw et Doctor Strange Crédit : Marvel

C'est un personnage que les cinéphiles fans de Marvel ne connaissent pas encore. Dans la bande-annonce d'Infinity War on le voit torturer Doctor Strange avec une certaine cruauté. Il s'agit de l'un des lieutenants de Thanos, un membre de l'Ordre noir, particulièrement versé dans l'art de la manipulation et de l'influence. Ses mots sont capables de briser la conscience de n'importe qui, y compris du Sorcier Suprême...



Le Collectionneur



Le Collectionneur Crédit : Marvel

Taneleer Tivan (Benicio del Toro) l'homme qui détient la plus vaste et impressionnante collection d'objets et d'espèces de l'espace. Il opère depuis la tête géante en décomposition d'un Céleste, un lieu abandonné baptisé Knowhere. Charmant et implacable, le collectionneur est en quête des pierres de l'Infini. il en possède même une : l’Éther qu'on lui remet à la fin de Thor : Le Monde des Ténèbres. Il entre aussi en contact avec la Pierre de Pouvoir dans Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 1.



Heimdall



Heimdall Crédit : Marvel

Membre d’Asgard, il est le gardien du Bifröst, le pont arc-en-ciel qui sépare Asgard des autres royaumes de l’Univers. Il protège ainsi les portes du royaume. Ses yeux orangés (couleur de la Pierre de l'Âme, toujours introuvable) lui permettent de voir tous les mondes et toutes les âmes.



Frère de la déesse Sif, il est un redoutable combattant, connecté en permanence avec toutes les âmes de l’univers. Il entend et voit tout. Après l’arrivée d’Héla sur le trône (Thor : Ragnarok), Heimdall fait évacuer la cité. Il parvient à s’échapper en compagnie de Thor et de Loki et fait route vers la Terre avec les survivant(e)s.



Thanos

Titan a la peau violette membre des Éternels. Il est l’un des super-vilains les plus puissants de Marvel. Son physique atypique l'empêche d'être accepté par les siens. Il est en effet considéré comme un paria, un monstre car il a hérité du gène "déviant".



Solitaire, mais déjà attiré par des activités morbides, il rencontre alors La Mort, dont il tombe éperdument amoureux. C’est pour elle qu’il veut récupérer toutes les Pierres de l’Infini, afin de l’impressionner et rétablir le nombre de morts et de vivants dans l’univers. Père adoptif de Gamora et Nebula (des Gardiens de la Galaxie), il dirige aussi l’Ordre Noir, qui rassemble 5 extra-terrestres aux pouvoirs redoutables.



Gamora

Zoe Saldana incarne Gamora dans "Les Gardiens de la Galaxie" Crédit : The Walt Disney Company France

Incarnée par Zoe Saldana depuis Les Gardiens de la Galaxie, Gamora fait partie du peuple les Zen-Whoberi, une population extra-terrestre pacifique. Adoptée par Thanos alors qu'elle n'est qu'une enfant, probablement pour sauver son peuple de l'extermination, elle est ensuite torturée et maltraitée par le titan qui la transforme en arme vivante. "Fille préférée" de Thanos, elle n'hésite pas à se liguer contre lui lorsqu'elle comprend qu'il veut mettre la main sur les Pierres de l'Infini pour détruire le monde. Surnommée, "la femme la plus dangereuse de l'univers", Gamora toutes sortes d'armes et est une redoutable combattante. Elle a une préférence pour les lames. Attirée par Peter Quill, Gamora essaye tant bien que mal de ne pas tomber dans ses bras pour autant.



Nebula

Nebula est la sœur de Gamora Crédit : Marvel Studio 2017

Nebula (Karen Gillan) est une cyborg qu'on découvre dans Les Gardiens de la Galaxie. Fille adoptive de Thanos, elle voue, au départ, une haine et une jalousie incommensurable envers sa sœur Gamora, qui a toujours la préférée de Thanos. Nebula essaye donc de rattraper Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie et d'apporter la Pierre du Pouvoir au titan. Elle décide finalement de travailler seule en tant que mercenaire, toujours dans le but d'exterminer Gamora. Mais, les deux sœurs arrivent à faire la paix dans Les Gardiens de la Galaxie 2 et Nebula rejoint l'équipe de Star-Lord.

Les lieux

Wakanda



Nation africaine fictive dirigée par Black Panther. Le Wakanda est aussi un pays ultra-technologique grâce à ses ressources naturelles en vibranium, que la population a exploité et préservé du reste du monde. Depuis les événements de Black Panther, le pays est sorti de son autarcie et met à disposition du monde ses réserves de vibranium et son savoir scientifique.



Asgard

Royaume fictif d’Odin, Thor et de Loki qui se trouve dans l’espace. Asgard désigne aussi les Neuf Mondes qui entourent la cité d’Odin, Thor et Loki et dont fait partie la Terre, appelé Midgard. Asgard est détruite dans Thor : Ragnarok pendant le combat qui oppose le démon Sutur à Héla, la déesse de la mort. Les Asgardiens font alors route vers la Terre.



Sokovie

Pays fictif de l’Europe de l’Est qu’on découvre dans Captain America : le Soldat de l’Hiver et qu’on retrouve dans Avengers 2 : L’Ère d’Ultron. Cet endroit sert de base à un laboratoire d’HYDRA qui forme des super-soldats aux pouvoirs exceptionnels, comme Wanda Maximoff (la Sorcière Rouge) et son frère jumeau Pietro Maximoff (Quicksilver).



Le pays est complètement détruit dans Avengers 2 pendant le combat des Avengers contre Ultron, le robot machiavélique créé par Tony Stark. Après sa destruction et les très nombreuses pertes, les gouvernements mondiaux mettent en place les Accords de Sokovie, qui obligent, entre autres, les super-héros et héroïnes à dévoiler leurs identités.



Les (nouvelles) Nations-Unies



T'Challa aux Nations-Unies Crédit : Marvel

L'institution que nous connaissons tous joue un rôle important dans l'univers Marvel. Symbole du monde politique qui doit gérer les activités des super-héros et les tentatives de destructions des super-vilains, elle collabore et rejette les Avengers à différents moment de leur histoire. Les Nations-Unies sont notamment à l'origine des Accords de Sokovie qui causeront une confrontation idéologique au sein des Avengers.

Les Pierres de l'Infini

L'Éther ou la Pierre de la Réalité

L'Éther dans "Thor : Le Monde des télnèbres" Crédit : Marvel

L'Éther apparaît dans Thor : Le Monde des Ténèbres. Cette matière rouge qui ne semble pas prendre de forme solide est la Pierre de Réalité. Lors d'une convergence planétaire, un portail a été ouvert vers le lieu où était dissimulé l'Éther.



Jane Foster (Natalie Portman) est entrée en contact avec cette énergie destructrice qui se nourrissait de sa force vitale au grand dam de Thor et des dieux d'Asgard. Ennemi des Asgardiens, l'elfe noir Malekith entreprit de prendre le contrôle de l'Éther. Une expérience qui tua l'Elfe mais permit les dieux d'emprisonner l'Éther avant qu'il ne soit confié au Collectionneur.



L’Oeil d'Agamotto ou la Pierre du Temps

Doctor Strange et l'Oeil d'Agamotto Crédit : Marvel

Cette pierre verte est dissimulée dans l'amulette trouvée par Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) dans le film qui est consacré au Sorcier Suprême. Elle lui permet de contrôler le temps et de créer des boucles temporelles comme celle qui lui permet de convaincre le sorcier Dormammu de laisser la Terre en paix. Stephen Strange possède toujours l'Oeil qu'il a promis d'utiliser avec parcimonie.

Vision ou la Pierre de l'Esprit

Vision

De couleur jaune, elle provient au départ de la pierre qui orne le sceptre de Loki. Il lui a été offert par le Titan Thanos pour qu'il arrive à mettre la main sur le Tessaract. Cette Pierre donne naissance à Vision dans Avengers 2 : L’Ère d'Ultron. Elle orne son front et lui confère nombre de pouvoirs qu'il ne maîtrise pas. La Pierre permet à son détenteur de tout connaître de l'esprit, des rêves et des aspirations d'une personne. Elle augmente aussi les facultés mentales.

Le Tesseract ou la Pierre de l'Espace

Le Tesseract Crédit : Marvel

Vue pour la première fois dans Captain America : First Avenger, on la retrouve ensuite dans Avengers. La Pierre de l'Espace (couleur bleu) permet de créer des portails entre les mondes et les galaxies. Son détenteur ou sa détentrice peut même téléporter des objets et d'autres personnes avec ce pouvoir. Loki fait ainsi venir les guerriers Chitauris (de l'espace) à New York dans Avengers.



L'Orbe de Morag ou la Pierre du Pouvoir



L'Orbe

C'est l'une des six Pierres de l'Infini. On la découvre dans Les Gardiens de la Galaxie grâce à Star-Lord. De couleur violette, son pouvoir, comme les autres pierres est phénoménal. La Pierre de pouvoir peut tout détruire, même une planète par un simple contact. cette pierre est considérée comme la plus dangereuse, une sorte de batterie pour le Gantelet de l'Infini. Seul Star-Lord (qui descend des Célestes) et ses compagnons ont pu ensemble contrôler son pouvoir pendant un bref instant.



La (mystérieuse) Pierre de l'Âme

Le Collectionneur présentant les 6 Pierres

La dernière pierre, la Pierre de l'Âme, est toujours introuvable. Parmi ses nombreux pouvoirs, elle permet (dans les comics du moins) de communiquer avec les morts, d'emprisonner des âmes dans une dimension parallèle et de "lire" l'âme d'une personne. On ne sait d'elle qu'une chose : elle est orangée. Ses pouvoirs et sa localisation provoquent tous les fantasmes et toutes les théories. Elle pourrait être dans la bague de Black Panther, dans les yeux d'Heimdall ou encore dans le monde de l’infiniment petit d'Ant-Man.