publié le 30/01/2019 à 10:18

Pour son retour au cinéma, Harley Quinn se débarrasse enfin du Joker et fait équipe avec les plus grandes justicières de DC Comics dont Black Canary et Huntress. L'héroïne incarnée par Margot Robbie depuis Suicide Squad est en effet au casting de Birds of Prey, dont le premier teaser dévoilé le 28 janvier 2019, donne un aperçu de ses futures coéquipières. Attention, la suite contient des spoilers.



Réalisé par Cathy Yan (Dead Pigs, présenté au Festival de Sundance en 2018), Birds of Prey (and the fantabulous emancipation of Harley Quinn) sera le premier film de DC Comics, qui opère un virage à 360 degrés dans les salles avec Aquaman, consacré à un girls band. L'attente des fans est donc immense pour ce film dont le tournage a débuté il y a quelques semaines.

Et même si le premier aperçu dévoilé est très court, il dévoile de nombreuses informations sur les héroïnes qui partageront le maillet et la batte de baseball d'Harley Quinn. RTL Super vous entraîne dans l'univers violent de ces justicières, attendues au cinéma pour 2020.

Huntress

Huntress est incarnée par Mary Elizabeth Winstead Crédit : capture d'écran YouTube

Helena Rosa Bertinelli alias Huntress pensait être la fille de Franco Bertinelli, parrain de l'une des familles de mafieux les plus importantes de Gotham. Son père est en réalité Don Santo Cassamento, chef du gang rival. Plus tard, Héléna échappe à l'assassinat de toute sa famille par le capot Mandragora. Elle décide ensuite de consacrer sa vie à combattre la mafia et venger les siens. Elle s'entraîne en Sicile auprès de ses cousins, pour devenir Huntress. Institutrice le jour, elle devient le soir la justicière experte aux combats à mains nues et est armée d'une arbalète (comme on le voit dans le teaser).

Black Canary

Jurnee Smollett-Bell campe Black Canary Crédit : capture d'écran YouTube

Dans les comics, Dinah Drake Lance est la première Black Canary. À sa mort, c'est sa fille fille Dinah Laurel Lance [dans le teaser de Birds of Prey] qui prend sa place. Elle possède un cri surpuissant, ultrasonique, qui détruit tout sur son passage, même l'acier. Le son peut paralyser ses ennemis, voire les détruire. Lorsqu'elle se fait capturer, elle est souvent bâillonnée pour éviter de pousser le Cri du Canari et s'échapper de ses pièges. Comme Huntress, elle est une experte des combats au corps-à-corps, surtout en boxe et en judo. Elle est aussi très portée sur la boisson et c'est elle que l'on voit dans le teaser en train de boire une bouteille de whisky.

Renée Montoya

Rosie Perez est la célèbre détective Renée Montoya Crédit : capture d'écran YouTube

Apparue pour la première fois en 1992 dans Batman, la série animée, Renée Montoya est une détective de Gotham City, partenaire d'Harvey Bullock et qui s'attire les foudres d'Harvey Dent alias Double Face. Dans les comics de l'ère du New 52, elle travaille avec James Gordon et Batman pour traquer les criminels de Gotham. Plus tard, elle devient la super-héroïne Question.



Elle a un sens de déduction hors-pair (elle devine rapidement l'identité de Batman) et une formation au combat inégale : elle peut empêcher la douleur physique de se répandre dans son corps et contrôler son taux de saignement lorsqu'elle reçoit des coups, grâce à son mental.

Cassandra Cain

Ella Jay Basco sera Cassandra Cain Crédit : capture d'écran YouTube

Cassandra Cain est la quatrième héroïne à prendre l'identité de Batgirl dans les comics. Fille de Lady Shiva et de David Cain, deux assassins de renom. Dès sa naissance, ils entraînent Cassandra à devenir une tueuse. Elle vit en totale isolation du reste du monde et n'a donc pas appris à parler. Mais grâce à son entraînement, Cassandra sait communiquer avec des gestes et peut décrypter tous les langages corporels. Elle anticipe aussi les gestes de ses adversaires et peut encaisser les coups sans broncher.



Cassandra devient Batgirl en sauvant le commissaire Gordon d'une attaque de son père. Juste avant cet événement, elle est devenue la protégée d'Oracle alias Barbara Gordon (fille du commissaire) alias Batgirl.



Selon les rumeurs concernant le scénario de Birds of Prey, Cassandra sera enlevée par Black Mask (Ewan McGregor). Harley Quinn décidera de faire équipe avec Huntress et Black Canary, sans oublier la détective Renée Montoya pour sauver l'adolescente.

> BIRDS OF PREY Teaser Trailer (NEW 2020) Margot Robbie Superhero Movie HD