publié le 24/10/2019 à 16:41

Six mois après son ultime épisode, la série Game of Thrones fait encore parler d'elle. Le média américain Insider a dévoilé les scènes coupées des six épisodes de la saison 8, en parcourant les scénarios disponibles à la Writers Guild Foundation library de Los Angeles.

Dans l'article, les journalistes d'Insider précisent qu'ils ne savent pas pourquoi ces 7 scènes ont été coupées au montage. Cela n'empêchera pas les fans, qui ont été déçus par cette ultime saison, de jeter de nouveau l'opprobre sur les showrunners David Benioff et D.B. Weiss. Et cela ne devrait pas permettre non plus de comprendre les passages qui ont pu laisser le public perplexe par moments.

Des scènes d'amour entre Missandei et Ver Gris, à une "meilleure" explication de la rage destructrice de Daenerys, découvrez ces scènes qui n'ont finalement pas été gardées pour la dernière saison de la série la plus populaire de sa génération.

1. Euron Greyjoy embrasse de force sa nièce Yara

Yara face à son oncle au début de la saison 8 Crédit : capture d'écran YouTube

Personnage détestable depuis sa première apparition, Euron Greyjoy devait embrasser de force sa nièce, au début de la saison 8. La scène aurait dû se dérouler dans le bateau de la Compagnie Dorée, où Yara est retenue prisonnière. Euron l'aurait alors embrassée avant de lui expliquer qu'il allait "bais** la reine [Cersei], à leur arrivée à Port-Réal. Dans la version retenue, Euron explique à Yara comment il va réussir à gagner cette guerre, grâce à son alliance avec Cersei.

2. Un plus grand rôle pour Alys Karstark

Alys Karstark est apparue dans les saisons 7 et 8 Crédit : capture d'écran YouTube

Héritière de la maison Karstark, qui a juré allégeance à la maison Stark, Alys fait de courtes apparitions entre les saisons 7 et 8. Elle périt pendant l'épisode de The Long Night (épisode 2, saison 8). Mais au départ, l'héroïne devait avoir un rôle plus important dans cette bataille où les armées de Jon Snow, des sauvageons et de Daenerys repoussent les Marcheurs Blancs qui attaquent Winterfell.

Lorsque Theon Greyjoy se porte volontaire pour protéger Bran Stark, qui attendra le Roi de la Nuit dans le bois sacré, Alys Karstark devait dire : "J'irai avec lui", en poursuivant : "Les Karstark ont trahi votre maison [des Stark]. Laissez-nous regagner votre confiance". La famille avait en effet combattu aux côtés de Ramsay Bolton lors de La Bataille des Bâtards, dans la saison précédente. Alys Karstark aurait aussi dû ordonner à ses hommes de la suivre, alors que les Marcheurs Blanc arrivaient et qu'elle était terrifiée.

3. Tyrion, Sansa et Missandei se battent dans la crypte

Sansa et Tyrion cachés dans la crypte de Winterfell Crédit : HBO

Tyrion, Sansa et Missandei devaient passer à l'action pendant la bataille contre les Marcheurs Blancs. Le script révèle que les trois protagonistes auraient dû sortir leurs armes, des dagues en verredragon pour affronter les zombies des glaces. De son côté, Missandei, aurait dû mettre sa main sur la bouche du petit Sam pour l'empêcher, en vain, de hurler, alors que les morts se réveillaient. Les zombies qui lui auraient fait face étaient décrits comme "des Stark morts".

4. Des scènes d'amour entre Missandei et Ver Gris

Un ultime baiser avant la bataille contre les Marcheurs Blancs Crédit : capture d'écran YouTube

S'il y a bien une histoire d'amour qui aura ému les fans, c'est celle entre Missandei et Ver Gris.Tuée par la Montagne dans l'épisode 4 de la saison 8, Missandei aurait dû partager plus de scènes avec Ver Gris. Dans l'épisode 1, ils partageaient un moment complice, alors que Ver Gris lui avouait qu'il était frigorifié à Winterfell.



Dans l'épisode 4, les deux tourtereaux devaient aussi avoir un moment plein de romantisme. Daenerys les aurait observés. Heureuse pour son amie, cela aurait accentué son sentiment de solitude. Dans cette scène du banquet (et du gobelet Starbucks), on voit effectivement que Dany ne se sent pas à sa place. Dans un autre moment coupé, Missandei aurait inventé un "mal de ventre" pour quitter la fête et rejoindre Ver Gris, parti quelques instants plus tôt.

5. Varys ne croit pas que Jon est un Targaryen

Tyrion et Varys en pleine réflexion Crédit : HBO

Varys avait des doutes sur l'identité de Jon Snow. Dans cette nouvelle scène coupée, Varys essaye de savoir si John est réellement un Targaryen, après la révélation de Tyrion, qui, rappelons-le, a été mis au courant par Sansa. "Il chevauchait un dragon. Est-ce qu’un non-Targaryen a déjà chevauché un dragon ?", lui rétorque Tyrion, mettant fin au débat.

6. Le dégoût de Jon pour l'amour incestueux

Jeux de regards entre le couple de la série Crédit : capture d'écran HBO

À partir du moment où Jon apprend qu'il est un Targaryen, il évite autant que possible Daenerys. La jeune femme parvient à le confronter dans la scène après la mort de Varys. Dans l'épisode, Jon éviter de parler d'amour incestueux. Dans la scène coupée, il aurait dû montrer qu'il était, en réalité, dégoûté, par leur amour. Daenerys lui aurait aussi demandé si elle n'était pour lui qu'une Reine. "Non", aurait-il dû répondre, mais il se serait ensuite dérobé à son baiser. Ce rejet aurait accentué la descente aux enfers de Khaleesi et aurait permis de mieux comprendre sa décision dans l'épisode des cloches : réduire Port-Réal à feu et à sang.

7. La colère d'une Reine dans l'épisode 5

Daenerys dans l'épisode 5 de la saison _ de "Game of Thrones" Crédit : HBO

S'il y a un bien épisode qui a divisé les fans, c'est le 5, lorsque Daenerys

détruit Port-Réal. Une scène coupée aurait pu un peu plus développer l'état d'esprit dans lequel elle se trouvait, avant d'hurler "Dracarys !". On aurait dû avoir un gros plan sur Daenerys, arrivant près de la salle du Trône de Fer. Elle aurait alors aperçu le Lion des Lannister, symbole de tout ce qui lui a été volé et serait alors entrée dans une rage folle. C'est après cette scène qu'elle aurait ordonné à Drogon de mettre le feu au Donjon Rouge.