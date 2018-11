publié le 21/11/2018 à 11:39

Birds of Prey a désormais son titre complet. Ce premier film de DC Comics centré sur un quatuor d'héroïnes, dont Harley Quinn, se nommera en réalité Birds of Prey (and the fantabulous emancipation of Harley Quinn).



Une information surprenante, révélée par Margot Robbie (Harley Quinn) qui a posté une photo du script officiel du long-métrage. Le très renseigné et fiable The Hollywood Reporter confirme bien que l'actrice a dévoilé le véritable titre du film, qui est attendu dans les salles pour février 2020.

Réalisé par Cathy Yan (Dead Pigs), Birds of Prey (and the fantabulous emancipation of Harley Quinn) adaptera pour la première fois au cinéma les aventures d'Harley Quinn, Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Cassandra Cain ( Ella Jay Basco) et l'inspectrice Renée Montoya (Rosie Perez) contre le redoutable Black Mask (qui devrait être incarné par Ewan McGregor).