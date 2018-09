Crédit : The Walt Disney Company France

publié le 06/09/2018 à 15:58

Les Gardiens de la Galaxie continuent de défendre James Gunn. Après la lettre ouverte du casting du film, c'est au tour de Glenn Close, l'interprète de Nova Prime, de prendre la parole. Dans un entretien pour le magazine Empire, rapporté par le média EW, l'actrice récompensée par deux Golden Globes, s'interroge sur la pertinence du renvoi de James Gunn par Disney.



"C'est difficile de s'imaginer [Les Gardiens de la Galaxie] sans lui. Et cela amène de sérieux problèmes quant à ce mouvement tout entier. C'est un problème que j'évoque avec toutes les femmes avec qui j'en discute parce que je tiens à savoir ce que les gens en pensent. Est-ce que c'est vraiment ce que nous devrions faire ?", s'interroge l'actrice peu de temps après le coup de gueule de Dave Bautista, l'interprète de Drax.

Disney a licencié le réalisateur à la mi-juillet 2018, à la suite de publications d'anciens tweets polémiques par le média conservateur The Daily Caller, puis par des personnalités du parti Républicain sur Twitter. "Particulièrement dans ce cas, où nous avons à faire au militant Alt-Right et bloggeur Mike Cernovich, qui est connu pour ruiner la vie des gens pour quelque chose qu'ils ont écrit dans un contexte totalement différent il y a quoi, 12 ans ? Qu'allons-nous faire ? Remonter dans notre passé et nous assurer que tout ce que nous avons dit soit politiquement correct ? Qui peut vivre comme ça ? J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche avec tout ça...". Une déclaration à laquelle Disney n'a pas donné suite.