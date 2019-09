"Fast and Furious 9" : Charlize Theron publie une première photo de Cipher

publié le 03/09/2019 à 21:44

La grande méchante du 8e film Fast and Furious est de retour. Charlize Theron a dévoilé deux images issues du tournage du 9e film de la franchise, sur son compte Instagram. La Sud-africaine y apparaît physiquement bien changée.



"She's baaaaack #Fast9", légende l'actrice de Mad Max : Fury Road et Tully, dans un post Instagram. Sur la première photo, Charlize Theron (Cipher) apparaît de profil, coiffée d'une coupe au bol au balayage blond, alors qu'on la connaissait auparavant arborant de fines dreadlocks blondes très longues. Sur la seconde, on peut apercevoir le dos de son siège sur le tournage de Fast and Furious 9, qui arbore son nom : Cipher.

Dans ce 9e volet actuellement en tournage, la comédienne est de retour dans la peau d'une hackeuse criminelle cyber-terroriste, uniquement motivée par l'argent. À la fin de Fast and Furious 8, elle s'était échappée d'un avion grâce à son parachute, mais s'apprête à revenir pour faire de la vie de nos héros un enfer.



Fast and Furious 9 devrait sortir dans les salles de cinéma françaises le 22 mai 2020.