publié le 08/06/2019 à 09:18

C'est sans doute la série du moment. Encensée par la critique et les spectateurs, Chernobyl, mini-série produite par Sky UK et HBO (et diffusée en France par OCS), est en train de bousculer le classement des meilleures séries de l'Histoire. En cinq épisodes seulement, cette fiction qui fait revivre au public l'accident nucléaire de la centrale Lénine à Tchernobyl en 1986, a su conquérir le monde.



Chernobyl mélange astucieusement vérités historiques et trames dramatiques créées de toutes pièces. L'époque et l'ambiance de cet ancien territoire soviétique sont parfaitement reproduits. La série est portée par les brillants acteurs Jared Harris (Fringe, Mad Men, The Crown) qui joue Valeri Legassov, directeur adjoint de l'Institut d'énergie atomique de Kourchatov et Stellan Skarsgård (Avengers, Millenium, Melancholia, Mamma Mia!) qui incarne Boris Chtcherbina, le vice-président du Conseil des ministres et chef du Bureau des combustibles et de l’énergie.

Il s'agit d'une série catastrophe qui observe tout particulièrement les stratégies politiques et administratives qui ont provoqué la mort de milliers de personnes. Chaîne de responsabilité, mensonges d'État, déni, panique, deuil et colère se mêlent avec une grande force. Chernobyl a été tourné en langue anglaise et là est peut-être la seule critique que l'on peut faire à une série quasi-parfaite.

Pourquoi regarder ?

Une histoire méconnue. Comme son nom l'indique, Chernobyl est une mini-série qui jette un regard nouveau sur la catastrophe nucléaire du 26 avril 1986. Il s'agit d'une fiction historique puisqu'elle raconte une histoire vraie mais se permet d'inventer des dialogues et des personnages pour des raisons dramatiques. Chernobyl mélange le meilleur du documentaire et de la fiction. En faisant, découvrir aux jeunes générations un événement fort des années 80, Chernobyl fait vivre la mémoire de l'humanité. La mini-série rappellera sans doute des souvenirs à ceux qui ont vécu les mensonges des autorités en Europe et dans le monde sur les conséquences sanitaires de l'accident ukrainien.



Une série plus populaire de Game of Thrones et Breaking Bad. En quelques épisodes, la série de HBO est devenue plus populaire que des géants comme Game of Thrones et Breaking Bad. Naturellement, il s'agit là d'une popularité qui ne se manifeste pas dans tous les chiffres. Game of Thrones a rassemblé beaucoup plus de téléspectateurs et son impact culturel reste massif. Mais, si l'on regarde les classements du site référent américain IMDb, Chernobyl a la note la plus élevée avec 9,7/10. Elle est devant Breaking Bad et Band of Brothers (9,5), Game of Thrones (9,4), The Wire et Rick and Morty (9,3) ou The Sopranos (9,2). Du côté du classement du site référent français, Allociné, Chernobyl est deuxième avec 8,7/10 derrière The Wire (9,1) mais devant Breaking Bad (8,6).



Vous n'avez pas 8 saisons à rattraper. C'est souvent ce qui retient les téléspectateurs de regarder une nouvelle : le manque de temps. Alors que la huitième saison de Game of Thrones allait commencer, rares sont les novices qui ont tenté de rattraper les sept saisons précédentes pour accompagner l'incroyable engouement populaire autour de la saga inventée par G. R. R. Martin. Heureusement, Chernobyl est une mini-série. Il n'y a qu'une saison et seulement 5 épisodes. Ces derniers viennent tout juste de sortir et donc la réalisation est extrêmement fraîche techniquement parlant. Vous ne serez pas en retard sur vos amis et vos collègues et vous aurez immédiatement accès au meilleur de la création télévisée.



Une série d'une grande beauté. Le savoir-faire de HBO pour créer des séries télé aussi belles que ce que le septième art peut offrir est désormais bien connu. Chernobyl, naturellement, est un exemple en la matière. En collaboration pour la première fois avec Sky UK, Chernobyl bénéficie de la créativité et du sens de l'esthétique du scénariste Craig Mazin (Le Chasseur et la Reine des glaces, Scary Movies 3 et 4) et du réalisateur suédois Johan Renck (clips de Madonna, Kylie Minogue, Beyoncé, Robbie Williams et de certains épisodes des séries Breaking Bad, The Walking Dead ou Halt and Catch Fire). L'ambiance soviétique des décors lituaniens de Fabijoniškes, un quartier résidentiel de Vilnius, et de la centrale nucléaire d'Ignalina, participe grandement à la qualité de l'atmosphère créée. Mieux que des mots, nous vous conseillons de regarder les images de la bande-annonce.

> Chernobyl (2019) | Official Trailer | HBO