publié le 22/07/2019 à 12:28

Pour les 50 ans du Comic-Con San Diego, Marvel a fait très très fort. Après deux ans d'absence dans le célèbre Hall H de cette grand-messe de la pop culture, la Maison des Idées a révélé les films et les séries qui marqueront la Phase 4 du MCU, lors d'un panel survolté le 21 juillet 2019.

Au total, 5 films et 5 séries sont prévus de 2020 à 2021. Marvel Studios met le paquet sur Disney+, la plate-forme de Disney, qui arrivera en novembre 2019 aux États-Unis, mais aussi sur des nouvelles équipes de héros et héroïnes avec Les Éternels, Shang-Chi, sans oublier le retour de Loki et les débuts de Sam Wilson dans le costume de Captain America. Par quel projet va démarrer l'année 2020 ? Qui sont les acteurs et les actrices qui rejoignent le MCU ?

Afin de vous y retrouver dans tous ces projets de films, RTL Super fait le point sur les 10 projets Marvel de la Phase 4.

"Black Widow", 1er mai 2020

Côté du tournage, quelques premières images et vidéos viennent de faire leur apparition à la faveur de cascades tournées dans les rues de Budapest. Réalisé par Cate Shortland (Berlin Syndrome), il aura fallu attendre 10 ans pour que Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) soit l'héroïne de son propre film. L'actrice partagera l'affiche avec David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, et Rachel Weisz. Réalisé par Cate Shortland (Berlin Syndrome), le film se déroulera peu de temps après les événements de Captain America : Civil War, où l'équipe des Avengers se scinde en deux groupes : la team Iron Man et la team Captain America.

"The Falcon and Winter Soldier", automne 2020

Marvel Studios met le paquet pour la sortie de Disney+, la plate-forme de streaming de Disney qui arrivera en novembre 2019 aux Etats-Unis. Dans cette série, Sam Wilson (Anthony Mackie) qui devient le nouveau Captain America à la fin d'Avengers 4 sera au côté du Soldat de l'Hiver/Bucky Barnes (Sebastian Stan). Les deux héros vont affronter Zemo (Daniel Brühl), responsable de l'attentat qui coûte la vie à T'Chaka, le père de Black Panther dans Captain America : Civil War.

"The Eternals", 6 novembre 2020

Le casting complet de "The Eternals", en salles le 6 novembre 2020 Crédit : Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

C'est un casting 5 étoiles qui sera à l'affiche de The Eternals, réalisé par Chloé Zhao (Les Chansons que mes frères m'ont apprises, The Rider), qui devient la première femme aux commandes d'un film Marvel. Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee et Kumail Nanjiani, sans oublier Brian Tyree Henry incarneront la nouvelle équipe de super-héros et héroïnes Marvel.



"Ce film permettra à tous ceux ne se sont jamais sentis représentés dans des films de super-héros, d'être représentés", a lancé Salma Hayek sur la scène du Comic-Con de San Diego, le samedi 21 juillet 2019.



Les aventures des Éternels se déroulent 1 million d'années avant celles des Avengers ou encore des Gardiens de la Galaxie. Ils sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre. Ils créent alors deux espèces : les Éternels (aux corps imprégnés d'énergie cosmique) et les Déviants, dont fait partie le titan Thanos.

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", 12 février 2021

Shang-Chi fait sa première apparition dans les comics en 1973 Crédit : Marvel Studios

Shang-Chi sera le premier film Marvel avec un héros asiatique dans le premier rôle. Après des mois de rumeurs, c'est Simu Liu (Taken) qui incarnera le super-héros aux côtés de Tony Leung, le Mandarin, chef de l'organisation terroriste des Dix Anneaux. L'artiste Awkwafina sera elle aussi de la partie, dans un rôle encore tenu secret.



Shang-Chi a fait sa première apparition dans les comics en 1973. Aussi surnommé Le Maître du Kung-Fu, il n'a pas de super-pouvoirs, mais il peut rivaliser avec Iron Fist tant sa maîtrise des arts martiaux est impressionnante. Il est aussi un gymnaste olympique aux réflexes incroyables et manie toutes les armes possibles. Lorsqu'il pratique la médiation et il peut aussi avoir des visions.

"WandaVision", printemps 2011

Wanda Maximoff/Scarlet Witch et Vision seront de retour sur le petit écran, dans une série pour Disney+. Elle se déroulera après les événements d'Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Ce qui peut interpeller les fans puisque Vision décède dans Infinity War, tué par Thanos qui récupère la Pierre de l'Esprit. La série pourrait donc être ponctuée de flash-backs.



Dans tous les cas, l'actrice Teyonah Parris incarnera Monica Rambeau, la fille de Maria Rambeau (Lashana Lynch) au casting de Captain Marvel. Monica est plus connue sous le nom de Photon dans les comics. Elle se transforme en Captain Marvel après l'explosion d'une machine capable de produire de l'énergie depuis une autre dimension.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness", 7 mai 2021

Scott Derrickson, qui a réalisé Doctor Strange, retourne derrière la caméra pour la suite des aventures du Sorcier Suprême. Et accrochez-vous bien puisque Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été annoncé comme le premier film d'horreur de Marvel ! Doctor Strange devrait se retrouver dans des réalités parallèle complètement oppressantes, un peu comme Spider-Man coincé dans les illusions de Mystério dans Spider-Man : Far From Home.



Le Sorcier Suprême pourra compter sur Scarlet Witch, qui possède elle aussi des pouvoirs surpuissants pour créer des illusions, entre autres. Le film sera d'ailleurs directement lié à la série WandaVision.

"Loki", printemps 2011

Tom Hiddleston fera son retour dans le costume de Loki sur Disney+. Le frère de Thor, assassiné par Thanos dans Avengers : Infinity War, réapparaît dans Avengers 4 lors du voyage dans le temps à New York. Loki parvient alors à récupérer le Tesseract et à s'échapper vers une autre dimension.



"Vous avez vu Avengers n'est-ce pas ? Loki est toujours le même et la dernière chose qui lui est arrivée, c'est d'avoir été écrasé par Hulk. Il y aura donc encore beaucoup d'évolution psychologique (...) Kevin Feige m'a généreusement expliqué ses projets [pour Loki], mais je peux vous en dire aucun, si ce n'est que c'est l'une des opportunités les plus créatives de ma carrière", a confié l'acteur sur la scène du Comic-Con.

"What If... ?", été 2021

What If... ? (Et si ?) est la première série animée de Marvel. Elle sera disponible sur Disney+ avec un impressionnant casting. Jeffrey Wright (Westworld) sera Le Gardien dont vous entendrez la voix dans les épisodes. D'autres acteurs et actrices du MCU reprendront leurs rôles dans cette série, mais vous n'entendrez que leurs voix. Dans What if...?, il sera question de découvrir ce qui s'est passé si, par exemple, Peggy Carter avait eu droit au Super-Sérum de Steve Rogers et qu'elle était devenue Captain America.

"Hawkeye", automne 2021

Le célèbre archer des Avengers incarné par Jeremy Renner aura droit à sa propre série sur Disney+. C'est là qu'il passera le flambeau à Kate Bishop, héroïne populaire dans les comics. Pour le moment, on ignore quelle actrice incarnera la jeune femme. Elle devrait ensuite être à l'affiche de prochains Marvel puisque les séries sur Disney+ seront liées aux événements des films.

"Thor : Love and Thunder", 5 novembre 2021

Le réalisateur Taika Waititi et Natalie Portman sur la scène du Comic-Con Crédit : Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

C'est probablement l'annonce qui a fait hurler les fans Marvel de surprise et de plaisir. Natalie Portman (Jane Foster) sera de retour dans Thor 4 où elle incarnera la version féminine de Thor. Le film est d'ores et déjà très attendu puisqu'il sera réalisé par Taika Waititi à qui l'on doit le très barré et coloré Thor : Ragnarok. L'actrice qu'on a revu brièvement dans Avengers : Endgame, retrouvera Chris Hemsworth (Thor) et Tessa Thompson (Valkyrie) dans cette aventure qui promet d'être un succès.



Sur la scène du Comic-Con, le réalisateur a confié que les comics de Jason Aaron l'ont inspiré pour le film. C'est lui qui a inventé l'histoire où Jane Foster devient Thor après avoir réussi à soulever le célèbre marteau Mjolnir.

"Blade"

Pour la dernière annonce officielle de Marvel, Kevin Feige a créé la surprise. Le patron de Marvel Studios a révélé qu'un reboot de Blade est prévu avec Mahershala Ali, oscarisé en 2017 pour Moonlight. Il succède ainsi à Wesley Snipes, qui a incarné le chasseur de vampires dans trois films des années 90-2000. Comme Kevin Feige l'a précisé à Collider,Blade ne fera pas partie de la Phase 4. Il devrait donc être dans la Phase 5, dont on pourrait avoir été plus d'informations lors du D23 de Disney, la convention de Disney qui aura lieu du 23 au 25 août 2019.

"Black Panther 2"

Kevin Feige a confirmé que T'Challa aura droit à un nouveau film, mais qu'il ne sait pas encore à quelle date il pourrait sortir. Selon le média américain The Hollywood Reporter, le tournage est prévu fin 2019 ou début 2020.



En janvier 2019, sur le tapis rouge de la soirée des SAG Awards, où Black Panther a remporté le prix du Meilleure distribution, Angela Basset (la Reine Ramonda) a été interrogée par ET sur le projet Black Panther 2. Si l'actrice a éludé la question sur le casting du prochain film, son mari Courtney B. Vance n'a pas hésité à dévoiler quelques éléments. "Mais bien sûr vas-y dis leur ! Tout le monde sera présent [pour Black Panther 2], même Michael. B", a-t-il lâché. De quoi susciter nombre d'interrogations puisque l'ennemi de T'Chala meurt à la fin du premier Black Panther. De son côté, Angela Basset a répondu : "Techniquement, on ne le voit pas plonger dans l'océan [où il demande à T'Chala de mourir, en hommage à leurs ancêtres esclaves]".

"Les Gardiens de la Galaxie 3"

Après avoir été viré en juillet dernier pour des blagues sur les réseaux sociaux, James Gunn est bel et bien de retour. Disney a en effet décidé de revenir sur sa décision et de réembaucher le célèbre réalisateur pour mener à bien le troisième volet des Gardiens de la Galaxie. Une information, révélée dans un premier temps par le site Deadline, et confirmée ensuite par le principal intéressé.



James Gunn s'est dit "immensément reconnaissant". "J’apprends tous les jours et je vais continuer d’essayer d’être le meilleur être humain possible. J’apprécie du fond du cœur la décision de Disney et je suis très enthousiaste à l'idée de continuer à faire des films", a-t-il écrit sur Twitter, en mars 2019.

"Captain Marvel 2"

Le film a bel et bien été annoncé, mais les fans n'auront pas plus d'informations sur la suite des aventures de Carol Danvers (Brie Larson). Dans une interview auprès de nos confrères du site Entertainment Tonight, Kevin Feige a laissé entendre que Captain Marvel 2 pourrait se dérouler juste après les événements du premier volet.



À la question, "allons-nous voir comment Captain Marvel a résolu le conflit entre les Kree et les Skrulls ?", Kevin Feige a répondu : "Eh bien nous ne savons pas vraiment comment elle a accompli tout ça, n'est-ce pas ? Elle a dit qu'elle allait s'occuper de ce problème avant de s'envoler à la fin et, hop, on fait un bond dans le futur [dans la scène post-générique qui suit les événements après Avengers: Infinity War, ndlr]. Que s'est-il passé dans ce laps de temps ? Je pense que ce serait très amusant d'explorer cette histoire".

Les X-Men et les Quatre Fantastiques

En rachetant la Fox, Disney a obtenu différentes licences et divers personnages bien connus des fans de Marvel : les X-Men et les Quatre Fantastiques, sans oublier Deadpool. Kevin Feige a précisé qu'un nouveau film sur les Quatre Fantastiques serait produit. "Les mutants" y auront aussi droit, mais il n'a pas donné plus de détails sur le sujet. Il expliquait en décembre 2018 : "Nous ne commençons pas encore à développer quoi que ce soit autour de ces personnages, mais on nous a dit que cela se présentait très, très bien. Cela pourrait arriver durant les six premiers mois de l'année prochaine".