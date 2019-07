Spider-Man, dans le nouveau film "Far From Home"

publié le 03/07/2019 à 07:05

Après le grand spectacle qu'était Avengers : Endgame, Spider-Man est le premier des super-héros Marvel à renfiler son costume dans une ère post-Thanos. La moitié de l'humanité est revenue à la vie cinq ans après le claquement de doigt funeste du Titan et chacun doit retrouver une vie normale.

Tout le monde sauf notre homme-araignée préféré qui, bien entendu, doit affronter de nouveaux dangers en plein voyage scolaire en Europe. Si l'intrigue de ce film très estival et divertissant ne réinvente pas la roue et exploite très habilement le concept de "fake news", les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) font se régaler avec les fameuses scènes post-générique.

Attention, dans la suite de cet article, nous allons entrer dans le royaume très dangereux des spoilers. Nous vous conseillons donc vivement de voir Spider-Man : Far From Home au cinéma avant d'aller plus loin dans votre lecture.

Le prochain défi de Spider-Man

La première scène post-générique (car il y en a deux), est une sorte de conclusion pour le film Far From Home. Comme beaucoup de fans l'avait détecté, le fameux Mysterio qui est incarné par Jake Gyllenhaal, est le véritable méchant du film. D'abord héros capable de détruire des titans élémentaux et nouveau père de substitution pour un jeune Peter Parker très affecté par la mort de Tony Stark, Quentin Beck est en réalité un manipulateur.

Grâce à une technologie de projection holographique de pointe et une armée de drones, il a entièrement mis en scène les attaques des titans. Avec ces images de synthèse et son nouveau statut de héros mondial, Mysterio veut se venger de Tony Stark, récupérer sa technologie et manipuler les médias.

Spider-Man finit par vaincre Mysterio (qui avoue ne pas du tout venir d'un univers parallèle, RIP la théorie sur le Multiverse dans le MCU), mais ce dernier joue un dernier atout lors de la scène post-générique. En remontant les images de la bataille finale capturée par ses drones, Mysterio fait croire aux téléspectateurs du film que Spider-Man était le véritable méchant de l'histoire.

Un mensonge qu'il mêle à une bonne dose de vérité puisque Quentin Beck révèle au monde que l'homme-araignée est Peter Parker. Le secret qu'il n'avait révélé qu'aux Avengers, sa tante, MJ et son meilleur ami est désormais un lointain souvenir. Il devra certainement rétablir la vérité dans ses prochaines aventures.

Le film fait aussi un petit cadeau aux fans en offrant une scène à l'acteur J.K. Simmons qui incarne le rédacteur en chef du Daily Bugle Jonah Jameson. Il s'agit du journal dans lequel Peter Parker travaille une fois adulte et l'acteur jouait ce rôle déjà dans la trilogie de Sam Raimi.

La métamorphose de Nick Fury

Après le véritable générique final, une seconde séquence post-générique commence. On peut voir les agents du S.H.I.E.LD., Nick Fury et Maria Hill dans une voiture, un peu comme à la fin d'Avengers: Infinity War. Mais, surprise, on découvre que les deux agents sont en réalité des Skrulls qui ont pris l'apparence des agents gouvernementaux.



Les extraterrestres verts, découverts tout particulièrement dans le film Captain Marvel, disposent d'un pouvoir de mimétisme. Ils peuvent prendre l'apparence de n'importe qui. Cette révélation est naturellement un choc puisque'on peut se demander depuis quand les aliens remplacent la tête pensante du S.H.I.E.L.D ?



Puisque c'est Talos qui est en réalité Nick Fury dans Far From Home, on comprend certaines petites blagues a posteriori comme la réaction outrée de Fury lorsque Peter Parker évoque Captain Marvel. On sait aussi que les Skrulls rendent service au S.H.I.E.L.D. dans cette affaire. Il ne s'agit pas d'une invasion maléfique.

Reste à savoir : où est le vrai Nick Fury ? D'après l'ultime scène de Far From Home, il est sur un vaisseau spatial. On devrait revoir le patron du S.H.I.E.L.D. dans des aventures plus intersidérales du MCU comme dans Captain Marvel 2 ou Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.