publié le 28/10/2017 à 08:30

En plus de son virage pop réussi, Thor : Ragnarok donne de nombreux indices sur nos héros Marvel. C'est d'ailleurs le film que les fans attendaient pour savoir enfin où étaient passé Thor et Hulk pendant les événements de Captain America : Civil War. Et la scène post-générique donne un peu d'information sur Avengers : Infinity War, prévu pour 2018. Un film qui verra tous les héros Marvel affronteront le titan Thanos.



Bien évidemment qui dit révélations dit aussi spoilers. Si vous n'avez pas vu Thor : Ragnarok et que vous n'avez pas envie d'en savoir plus, passez votre chemin.

1. Héla est la sœur cachée de Thor

Décidément, Odin est le roi des histoires de famille. Après avoir caché l'adoption de Loki - il est le fils du roi des géants de glace - dans Thor, on apprend qu'il aussi éviter de parler de sa première fille. Héla, la déesse de la mort, bannie depuis des années dans les enfers d'Asgard. Aînée d'Odin, elle est donc la première à pouvoir monter sur le trône après la mort de son père. Un père qu'elle déteste et dont elle veut ruiner l'héritage : la paix dans les 9 Royaumes.

2. Banner a été prisonnier de Hulk pendant deux ans

Dans Thor : Ragnarok, Hulk parle pour la première fois. S'il est un peu plus bête que sa version dans Planète Hulk, dont s'inspire le film, il nous permet d'en savoir plus sur le personnage. Hulk est heureux sur Sakaar où il peut cogner sur tout ce qui bouge dans l'arène des gladiateurs. Champion invaincu, il mène aussi une vie de pacha. Mais Thor est là pour lui rappeler qu'il est avant tout un Avengers. Et c'est grâce à un message vidéo de Natasha/ la Veuve Noire laissé dans le vaisseau des Avengers que Bruce Banner peut reprendre le dessus sur le géant.



Deux ans ont passé depuis Avengers 2 : L’Ère d'Ultron et la destruction de la Sokovie. Bruce est complètement dépassé par la situation et avoue ensuite à Thor que Hulk est plus puissant qu'avant. Il en a même encore plus peur. Si Banner redevient Hulk, il craint de ne pouvoir reprendre le dessus sur le monstre et de rester bloqué à jamais dans le corps du géant. La tension est palpable pour Avengers : Infinity War, puisque Bruce décide de laisser le Hulk revenir pour sauver les Asgardiens à la fin de Thor : Ragnarok.

3. Les Asgardiens vont trouver refuge sur Terre

Le Ragnarok a bien eu lieu et la cité Asgard a été détruite par le démon Surtur. Mais, grâce à son père, Thor a compris qu'Asgard est plus qu'un lieu. Il existe grâce à son peuple où qu'il se trouve dans l'univers. Notre héros prend donc la décision d'emmener ses sujets sur la Terre, qu'il connaît et apprécie. Reste à savoir si les Terriens se montreront accueillants, surtout envers Loki qui avait semé le chaos dans Avengers.

4. Thanos est en route lui aussi

Le voyage de Thor et ses compagnons risque d'être compromis. Alors qu'ils font route vers la Terre, ces derniers se retrouvent face à un gigantesque vaisseau. Peu de doute sur l'identité de son commandant : il s'agit de Thanos. Le titan est bien en route pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini. Dotées de pouvoirs extraordinaires, elles sont le fil rouge de chaque film Marvel. Thanos les veut à tout prix pour porter le Gant de l'Infini et devenir ainsi le maître de l'univers. Mais c'est sans compter sur tous les héros Marvel qui s'allieront dans Avengers : Infinity War pour essayer de l'arrêter.

5. Odin a toujours menti à ses enfants

Que fait-on chez les Odinson lorsque l'on a un problème de famille ? On le bannit tout simplement. C'est ainsi que Thor et Loki découvrent qu'avant de devenir un monarque pacifique, Odin était un redoutable guerrier. Avec Héla et leurs soldats, ils ont conquis de nombreux royaumes et décimé des populations. Mais cette partie de l'histoire d'Asgard est enfouie sous la salle du trône. C'est là que reposent tous les soldats d'Héla et d'Odin. Quant à la fresque du Trône, sur laquelle Odin est peint comme un artisan de la paix, elle cache en réalité toute la partie de sa vie qu'il a passé à faire la guerre.

6. Le cameo hilarant de Stan Lee

Comme dans chaque film Marvel, Stan Lee, le père de nombreux héros de la Maison des Idées, fait une courte apparition. Cette fois, il est le coiffeur complètement déluré de Sakaar qui va s'occuper des cheveux de Thor. Ses doigts ont été remplacés par des sortes de ciseaux, qu'ils ne maîtrisent plus vraiment. À 94 ans, Stan Lee n'a pas perdu son humour, ni sa bonne humeur communicative. Un cameo irrésistible dans lequel Stan Lee se moque même de son âge.

7. Thor n'a plus d’œil droit

Héla arrache l’œil droit de Thor pendant l'un de leurs combats. La ressemblance avec son père est encore plus frappante puisqu'Odin est toujours apparu dans les films avec un bandeau sur son œil gauche. La symbolique est d'ailleurs très forte : Thor a la même blessure que son père et devient le roi d'Asgard après la mort de ce dernier et la destruction d'Héla, première héritière du trône.