publié le 17/01/2019 à 12:48

Rencontrez la super-team de Captain Marvel. À quelques mois de la sortie du film phénomène dans les salles, Marvel Studios a dévoilé de nouvelles affiches surpuissantes.



Carol Danvers (Brie Larson) pose à côté de la pilote Maria Rambeau (Lashana Lynch), dont le surnom est "Photon", comme on le voit sur son avion dans les trailers. Maria devrait apparaître dans les scènes flashbacks de Carol sur Terre, avant de devenir Captain Marvel, de perdre tous ses souvenirs et de devenir une Kree. Si on ignore toujours le rôle précis de Jude Law, les rumeurs sont partagées entre l'identité de Mar-Vell et Yon-Rogg, tous les deux des militaires Krees et dont l'histoire est fortement liée à Captain Marvel.

Les autres posters sont consacrés aux agents Coulson (Clark Gregg) et Nick Fury (Samuel L. Jackson), plus jeunes que leurs précédentes apparitions dans les films Marvel puisque Captain Marvel se déroule dans les années 90. On remarque aussi que Goose, le chat de l'héroïne a sa propre affiche. Dans les comics, il est un fidèle allié de Carol Danvers, en réalité un Flerken, une race extra-terrestre extrêmement dangereuse.

Viennent ensuite deux Krees : Minn-Erva (Gemma Chan) qui fait partie de la Starforce, l'élite militaire Kree et Annette Bening, dont le rôle est encore secret. Talos (Ben Mendelsohn de Rogue One) termine cette série d'affiches. Il incarne le chef des Skrulls, qui a réussi à infiltrer le S.H.I.E.L.D.