publié le 10/09/2018 à 18:01

Comme les films Marvel, la série Iron Fist possède une scène bonus. Elle se dévoile après le dixième épisode de cette saison 2, qui n'est pas encore parfaite... mais qui a réussi à corriger ses erreurs de la saison passée. Cette scène post-générique a donc de quoi donner des frissons aux fans. Attention, la suite contient des spoilers.



C'est une belle récompense qui attend les fans : un teaser de la saison 3 de Daredevil. C'est la première fois que le Diable de Hell's Kitchen apparaît en chair et en os depuis la fin de The Defenders, la série qui a rassemble les quatre héros Marvel-Netflix. Et souvenez-vous, à la fin du show, Daredevil se sacrifie pour sauver New York et disparaît sous les décombres du repaire de la Main, laissant la super-équipe en deuil. Il est en réalité bien vivant, complètement amoché et perdu dans un monastère inconnu.



On le retrouve ici dans un confessionnal avec un costume sombre tâché de sang. Le tout dans une obscurité inquiétante, qui ne nous permet pas de voir réellement le visage de Matt Murdock (Charlie Cox).

Une scène qui présage une saison 3 très sombre

Attendue selon les rumeurs pour fin 2018 sur Netflix, cette troisième saison de Daredevil n'annonce rien de très bon pour le justicier aveugle. "Il fut un temps où je croyais que la justice se faisait dans un tribunal et en plein jour", démarre Matt Murdock, complètement abattu. "Mais je me trompais. L’obscurité ne répond qu'à l’obscurité. Et la vérité c’est que je préfère mourir en tant que Diable, que de vivre en tant que Matt Murdock", conclut l'anti-héros.

Des paroles qui font écho au teaser de la série postée en octobre dernier, avec un texte qui devrait être lu à l'enterrement de l'avocat. En laissant mourir Matt, Daredevil va renaître après les événements dans The Defenders et tenté de purger la ville de ses criminels tout en faisant la paix avec ses démons...



Les fans devraient avoir plus d'information sur cette 3e saison, le 6 octobre prochain, lors du Comic-Con de New York, où se rendra le casting de la série.