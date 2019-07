publié le 21/07/2019 à 09:10

Bien avant Avengers, Wonder Woman, ou encore Dragon Ball Broly, les aventures de vos héros et héroïnes préférés ont débuté dans les comics. Leurs pouvoirs, leurs combats, leurs ennemis...Toutes leurs histoires, depuis des décennies, sont écrites dans les pages des mangas, des œuvres Marvel et DC Comics.

Pour un néophyte, savoir par où démarrer peut être une véritable prise de tête entre les différentes éditions et les périodes de publications des comics. Pour vous guider au mieux dans cet univers (très) dense, la rédaction de RTL Super vous a sélectionné 12 comics et mangas pour faire vos premiers pas dans cet univers coloré, pendant vos vacances.

Quoi de mieux qu'un été en compagnie de Batman, Captain America, les X-Men ou encore San Goku ? Installez-vous confortablement et démarrez une aventure, qui pourra se prolonger avec les nombreux films et séries Marvel, DC et Dragon Ball.

1. "Batman : Dark Night" de Frank Miller

La série de Frank Miller sur Batman est mondialement connue Crédit : DC Comics

S'il y a un comics mondialement connu sur le Chevalier de Gotham, c'est bien la série de quatre tomes de Frank Miller, auteur américain de bandes-dessinées, dont la première publication date de 1986. Avec Dark Knight / The Dark Night Returns, Batman a acquis ses lettres de noblesse dans le monde des comics. Plus encore, cette série est considérée comme "l'une des plus influentes histoires de Batman jamais écrites".

Batman : Dark Night met l'accent sur la personnalité complexe de Bruce Wayne et de Batman - un homme affaibli, qui doute, mais qui reste égoïste puisqu'il veut combattre le crime dans son intérêt et non celui de la population. L'ambiance et les dessins sont volontairement sombres. Le tome 1 s'ouvre alors que Bruce Wayne a rangé son costume de Batman depuis dix ans. Tiraillé par la mort de ses parents et le crime grandissant dans Gotham, il décide de reprendre du service pour mettre un terme à des meurtres perpétrés par un gang des Mutants.

2. "Civil War" - Tome 1 : "Guerre Civile" de Mark Millar

Le tome 1 de "Civil War" Crédit : Marvel

La Civil War est l'un des événements majeurs de l'histoire des héros de Marvel. Elle se décline en 7 comics de 2006 à 2007. Pour la première fois, on assiste à une crise sans précédent au sein d'une même équipe de super-héros. Et tout cela à cause d'une loi du gouvernement qui veut obliger les super-héros à révéler leurs identités secrètes, afin d'être mieux contrôler et éviter les dommages collatéraux sur les populations comme comme la destruction de Manhattan, ou l'explosion d'une bombe gamma à Las Vegas.



Le climat est donc très tendu pour tous les Sur-Hommes et Femmes qui doivent choisir leur camp : celui d'Iron Man qui accepte le traité et celui de Captain America qui se bat pour préserver les libertés des héros. Cette histoire qui façonne, entre autres, l'histoire Marvel (c'est le conflit le plus fort entre les super-héros au départ d'une même équipe) a été adaptée au cinéma en 2016 dans Captain America : Civil War des frères Russo, à qui l'on doit les films Avengers, entre autres.

3. "Dragon Ball - Tome 1" d'Akira Toriyama

Sangoku est le héros de la série "Dragon Ball" Crédit : Glénat

Si vous aimez l'univers des mangas ou que vous avez envie de le découvrir, foncez sur Dragon Ball, l'un des mangakas les plus populaires de sa génération. Le japonais Akira Toriyama raconte l'histoire du héros Sangoku, de son enfance à l'âge adulte dans un monde imaginaire, qui ressemble tout de même fortement à la Terre. Sangoku, dans le premier tome, est un enfant qui porte une queue de singe, un peu naïf, mais doué d'une force extraordinaire.



Un jour, il rencontre la jeune Bulma qui lui parle de la quête des 7 Dragon Balls, lesquelles permettent d'appeler ensuite Shenron, le Dragon sacré qui exauce le souhait de celui qui l'a appelé. Sangoku se lance à leur recherche pendant toute sa vie et rencontre au fil de ses aventures de nombreux amis et ennemis qui lui permettent de devenir le guerrier le plus puissant de son monde. Les mangas ont ensuite donné naissance à la série Dragon Ball Z (connue sous l'abréviation de DBZ) diffusée dans les années 90 pendant le Club de Dorothée.

4. "Batman Mad Love" de Paul Dini

"Batman Mad Love" est centré sur la relation d'Harley Quinn et du Joker Crédit : DC Comics

Comment l'ambitieuse psychiatre Harley Quinzel est-telle tombée amoureuse du Joker ? C'est ce que vous découvrirez dans ce comics qui revient donc sur les origines de la relation haine-amour la plus connue de DC Comics, mais aussi l'histoire d'Harley Quinn, héroïne sombre prête pour son "Poussin" qui la maltraite et ne souhaite qu'une chose : la mort de Batman.



Tout commence à l'Asile d'Arkham, où sont enfermés les criminels les plus fous et dangereux de la ville. Le Joker y purge une peine après avoir échoué à assassiner le commissaire Gordon. Batman : Mad Love est aussi l'occasion d'en savoir plus sur les deux personnages vus dans le controversé Suicide Squad, et dont l'histoire a été largement coupée au montage du film.

5. "Old Man Logan" de Mark Millar

Le film "Logan" est adapté du comics "Old Man Logan" Crédit : Marvel

Si le film Logan, dédié à la dernière aventure de Wolverine, le mutant aux griffes d'adamantium, incarné par Hugh Jackman vous a plu, Old Man Logan vous séduira tout autant. Le film est en effet une adaptation de ce comics très sombre, qui se déroule dans un futur apocalyptique, où les X-Men que nous connaissons comme Clyclope ou Tornade, ont disparu. Wolverine a alors complètement changé de vie : il s'occupe d'une ferme en compagne de sa femme et de leurs deux enfants. Il a donc réussi à dompter sa violence naturelle.



Mais, son bonheur s'évapore rapidement lorsqu'il doit à tout prix verser le loyer de sa terre au gang de Hulk. Wolverine accepte alors de livrer un paquet secret pour un vieil Oeil-de-Faucon, l'Avenger, devenu aveugle, dans la nouvelle vie de New-York. Les deux héros partent en road-trip, comme Logan et le Professeur X dans le film, qui sera en réalité très dangereux...

6. "La mort de Superman : Un monde sans Superman" de Dan Jurgens

"La mort de Superman" est l'une des séries les plus lues sur le héros Crédit : DC Comics

Comme son nom l'indique, ce comics est un événement incontournable dans l’histoire du Kryptonien, publié de 1992 à 1993 aux États-Unis. L'histoire rappellera à certains le film Batman V Superman de Zack Snyder puisque l'ennemi que combat Superman n'est autre que Doomsday, la créature maléfique et l'un des vilains les plus puissants de DC Comics.



Aux termes de nombreux combats contre Doomdsay, Superman se rend compte que la seule manière de tuer cette bête indestructible n'est autre que son sacrifice, comme dans Batman V Superman. Mais ce que l'on ne voit pas dans le long-métrage, c'est l'apparition de 4 nouveaux super-héros : Cyborg-Superman (vu dans la série Supergirl, dédiée à la cousine du héros), Superboy, Steel et L'Eradicator.

7. "Cet enfant de salaud" de Frank Miller

"Cet enfant de salaud" est l'une des parties centrales du film "Sin City" Crédit : Dark Horse Comics

Sin City de Frank Miller, à qui l'ont doit aussi Batman: Dark Knight est une référence dans le roman graphique. La série de 7 tomes nous plonge dans la ville corrompue de Sin City, avec ses personnages aussi attachants que violents. Fank Miller a d'ailleurs adapté deux de ses tomes au cinéma : Sin City (2005) et Sin City : J'ai tué pour elle (2014) où les couleurs dominantes sont le noir et le rouge.



L'un des duos de ces histoires est celui de Nancy Callahan (Jessica Alba) et l'inspecteur John Hartigan (Bruce Willis). Le comics, L'enfant de salaud, nous replonge dans leur première "rencontre" dramatique : Nancy a été enlevée par le fils du sénateur, Junior, redoutable pédophile. John Hartigan vole à son secours, mais il doit quand même aller en prison, le sénateur protégeant son fils. Nancy écrit donc à son sauveur pendant son incarcération...

8. "Spider-Man: Bleu" de Jeph Loeb

"Spider-Man: Bleu" revient sur la romance entre Peter Parker et Gwen Stacy Crédit : Marvel

Avant Mary Jane Watson, Peter Parker était tombé amoureux de Gwen Stacy. Mais la jeune femme a été assassinée par le Bouffon Vert, laissant le héros profondément meurtri et en deuil. Certains reconnaîtront ici le synopsis du long-métrage The Amazing Spider-Man : Le Destin d'un héros, où Andrew Garfield incarne l'Homme Araignée et Emma Stone, son grand amour.



Dans Spider-Man : Bleu, l'Homme-araignée fait face à son deuil et décide de raconter son histoire d'amour en enregistrant des cassettes. Une manière de se replonger dans ses souvenirs les plus secrets, jamais vus au cinéma. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la première rencontre entre Gwen Stacy et Peter Parker n'a pas lieu au lycée, mais à l'hôpital alors que Peter Parker rend visite à Norman Osborn et qu'il se lie d'amitié avec son fils, Harry Osborn (incarné par Dane DeHaan dans The Amazing Spider-Man 2).

9. "Ghost in the Shell" de Masamune Shirow

"Ghost in the Shell" est un manga culte des années 80 Crédit : Kodansha Comics

Amateur de science-fiction, Ghost in the Shell est fait pour vous. Ce manga culte de Masamune Shirow, publié de 1989 à 1990 dans Young Magazine Kaizokuban plonge les lecteurs dans un univers futuriste inédit où les machines font partie de notre quotidien et où les hommes peuvent "améliorer" leur corps avec les nouvelles technologies, comme un traducteur de langues instantané. Avec Ghost in the Shell, Masamune Shirow signe l'une des œuvres les plus visionnaires de l'histoire de la science-fiction avec un graphisme inédit, où les corps des hommes et des machines se confondent.



Dans cette société du futur, l'on suit les aventures du Major, incarnée par Scarlett Johansson au cinéma, cyborg (fusion entre une machine et un organisme humain), membre d'une section anti-criminelle d'élite. Elle traque avec son acolyte Batou, un cyber-criminel du nom du Marionnettiste, qui pirate toutes les données des citoyens, dans ce monde ultra-connecté. Une lecture idéale pour découvrir une oeuvre centrale du mouvement cyberpunk, où les histoires se déroulent dans une société technologiquement avancée.

10. "Batman : The Killing Joke" d'Alan Moore

"Batman : The Killing Joke" revient sur l'une des origines du Joker Crédit : DC Comics

Avec Batman : The Killing Joke, les lecteurs découvrent un roman graphique et une aventure inédite du Chevalier de Gotahm et de son ennemi juré, le Joker. Dans cet épisode, ce dernier veut à tout prix prouver qu'un citoyen ordinaire peut devenir complètement fou. Il choisit donc le commissaire Gordon pour cette expérience, modèle de justice et d'honnêteté dans la ville. Le Joker lui fait subir les pires tortures physiques et psychologiques, en kidnappant et maltraitant sa fille, Barbara Gordon (aussi interprète de Batgirl). Batman arrive rapidement à la rescousse de son ami.



En plus de cette histoire, on découvre l'une des origines du Joker : un comédien raté, en couple et futur papa, qui entre dans un gang de malfrats pour réussir à braquer un magasin de cartes à jouer pour renflouer ses dettes. Mais la fin de la mission se termine mal et le Joker tombe dans un fleuve où se déversent les déchets d'une usine chimique...

11. "Valérian et Laureline : La cité des eaux mouvantes" de Jean-Claude Mézières

Le premier tome des aventures de Valérian et Laureline Crédit : Dargaud

Avant de découvrir le film de Luc Besson le 26 juillet prochain, Valérian et Laureline : la Cité des mille planètes, vous pouvez dévorer les premières aventures des deux héros de la science-fiction dans les bandes dessinées de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Dans le tome 1, La cité des eaux mouvantes, Valérian et Laureline, deux agents spatio-temporels, doivent retrouver un redoutable criminel nommé Xombul, qui a pu se réfugier dans la ville de New-York en 1986. À cette époque, le monde n'est plus le même après l'explosion d'un dépôt de bombes H dans l'Arctique.



La série Valérian et Laureline est culte pour les amateurs de science-fiction. Avec les dessins de Jean-Claude Mézières, les lecteurs sont séduits par ce monde du futur coloré, rythmé par les deux héros qui voyagent dans le temps et l’espace pour sauver notre monde.

12. "City Hunter" de Tsukasa Hojo

Niki Larson est le héros du manga "City Hunter" Crédit : Panini Comics

Fans des 90's, ce manga va vous parler. Il raconte les aventures de Ryô Saeba, appelé Niki Larson dans la traduction française, héros d'une série animée diffusée entre 1987 et 1991. Le manga City Hunter est le point de départ des aventures du héros chasseur de primes, très dragueur. Il est accompagné dans ses péripéties de Kaori (Laura Marconi dans la version française), la sœur de son partenaire tué au cours d'une mission. Niki et Laura s'aiment, mais ne se l'avouent jamais puisque Niki joue sans cesse au Casanova avec les femmes qu'il sauve. Pour autant, il cache une personnalité plus complexe que l'image qu'il renvoie.