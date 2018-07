publié le 21/07/2018 à 14:11

C'est un scandale qui ébranle la communauté Marvel. Le média américain The Hollywood Reporter a dévoilé que James Gunn (Les Gardiens de la Galaxie) a été renvoyé par le studio Disney, après que d'anciens tweets polémiques du réalisateur ont refait surface.





"Les propos tenus sur le compte Twitter de James et son comportement sont indéfendables et incompatibles avec les valeurs de notre studio, nous avons mis fin à notre relation professionnelle avec lui", a expliqué Alan Horn, patron de Walt Disney Studios, dans un communiqué officiel relayé par The Hollywood Reporter.

Les tweets en question, où il fait de l'humour sur la pédophilie, entre autres, ont été écrits principalement entre 2008 et 2011. Ils ont été exhumés par le site conservateur The Daily Caller, puis par des personnalités du parti Républicain sur Twitter. Le média Deadline rapporte que selon Fox News, ces vieux tweets ont été republiés afin de faire tomber James Gunn, fervent opposant à Donald Trump.

James Gunn se défend et s'excuse

James Gunn a publié le vendredi de longs messages pour s'expliquer auprès de ses fans. "Beaucoup de personnes qui ont suivi ma carrière savent que quand j'ai commencé, je me voyais comme un provocateur, faisant des films et racontant des blagues outrancières et taboues", a-t-il commencé à écrire. "Je suis très, très différent de qui j’étais il y a quelques années (...) Par le passé, je me suis excusé pour mon humour qui faisait mal aux gens. J’étais vraiment désolé et je pensais chaque mot de mes excuses", poursuit-il dans ses messages, aimés plus de 17.000 fois. Dans la foulée, il a annulé sa présence au Comic Con de San Diego du week-end, grand-messe de la pop culture en Californie.

1. Many people who have followed my career know when I started, I viewed myself as a provocateur, making movies and telling jokes that were outrageous and taboo. As I have discussed publicly many times, as I’ve developed as a person, so has my work and my humor. — James Gunn (@JamesGunn) 20 juillet 2018

L'acteur Dave Bautista, qui interprète Drax dans les deux volets des Gardiens de la Galaxie et dans Avengers : Infinity War, a rapidement affiché son soutien au réalisateur : "James Gunn est l'une des personnes les plus attentionnées, affectueuses et bonnes que j'ai rencontré. Il a fait des erreurs. Nous en faisons tous. Je ne suis pas d'accord avec ce qui lui arrive".

I will have more to say but for right now all I will say is this..@JamesGunn is one of the most loving,caring,good natured people I have ever met. He’s gentle and kind and cares deeply for people and animals. He’s made mistakes. We all have. Im NOT ok with what’s happening to him — Dave Bautista (@DaveBautista) 21 juillet 2018

Que va-t-il se passer pour "Les Gardiens de la Galaxie 3" ?

Pour le moment, aucune information supplémentaire sur Les Gardiens de la Galaxie 3 n'a été communiquée par Disney. Le tournage, annoncé début 2019 n'a pas été annulé, ce qui voudrait dire que la firme aux grandes oreilles a encore le temps de trouver le remplaçant de James Gunn. Mais Les Gardiens peuvent-ils être vraiment Les Gardiens sans leur père ? Le doute est permis. Les fans n'ont pas d'autres choix que d'attendre des informations officielles...