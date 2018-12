publié le 26/09/2018 à 09:10

Marvel prépare son ère post-Avengers. Le très renseigné The Hollywood Reporter a ainsi révélé l'un des prochains films de la Maison des Idées. Intitulé The Eternals, il sera réalisé par Chloé Zhao (Les Chansons que mes frères m'ont apprises, The Rider), qui devient la première femme aux commandes d'un Marvel puisqu'Anna Boden collabore avec Ryan Fleck pour Captain Marvel (6 mars 2019).



"Eternals est l'une des très nombreux projets dont nous commençons à parler activement pour voir si nous y croyons suffisamment pour le mettre ensuite sur une liste [des prochains films Marvel]", a d'ailleurs expliqué Kevin Feige, le patron de Marvel Studios au site The Wrap.

Si les Éternels n'ont pas encore fait d'apparition au cinéma, ils sont très connus des lecteurs et des lectrices de comics. Ils ont été créés par Jack Kirby en juillet 1976. Le public français les découvrira un an plus tard dans le magazine Strange. Qui sont plus précisément ces personnages, dont la prochaine génération de fans Marvel découvriront les aventures au cinéma ?

Ils sont le fruit d'une expérience des Célestes

Les aventures des Éternels se déroulent 1 million d'années avant celles des Avengers ou encore des Gardiens de la Galaxie. Ils sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre. Ils créent alors deux espèces : les Éternels (aux corps imprégnés d'énergie cosmique) et les Déviants, dont fait partie le titan Thanos.

Une société dirigée par les frères Kronos et Uranos

Après les expériences des Célestes, les Éternels décident de créer leur propre société, isolée du reste des humains et des Déviants. Elle est alors dirigée par les frères Kronos et Uranos. Les Éternels construisent la ville de Titanos sur Terre, véritable forteresse. Mais, ils se retrouvent rapidement en nombre inférieur par rapport aux Déviants et aux Humains. En effet, les Éternels ne connaissent qu'une naissance tous les 1.000 ans.

L'Éternel Kronos Crédit : Marvel Comics

Uranos, persuadé de la supériorité des Éternels sur tous les autres peuples, veut alors envahir la Terre et commettre un génocide des humains. Un plan de bataille que refuse son frère Kronos et qui déclenche une guerre civile. Les pertes sont considérables et Titanos est en ruine. Finalement, Kronos triomphe et exile Uranos et ses partisans dans l'espace.

Des pouvoirs cosmiques phénoménaux

Vous l'aurez compris, les Éternels possèdent des pouvoirs inégalables grâce à l'énergie cosmique. Ils contrôlent ainsi toutes les molécules de leurs corps, ce qui leur permet de résister à n'importe quelle maladie et de guérir de nombreuses blessures. Ils sont quasi-immortels et même après leur mort, ils possèdent une technologie qui leur permet de recréer leurs corps à l’identique.

Les Éternels sont quasi immortels Crédit : Marvel Comics

Dôtés d'une force surhumaine, ils peuvent aussi transformer n'importe qu'elle matière, créer des champs de force et des illusions. Enfin, chaque Éternel possède à différents niveaux des pouvoirs télépathiques et la capacité de voler à une vitesse inédite (960 km/heure).

Une histoire liée aux Krees

Depuis la sortie de la bande-annonce de Captain Marvel, le 18 septembre 2018, les fans entendent beaucoup parles des extra-terrestres Krees [Ronan l'Accusateur] et des Skrulls, également le fruit des expériences des Célestes. Reste à savoir si le film consacré à Carol Danvers, introduira à un moment les Célestes et les Éternels, pour préparer les fans à leur arrivée au cinéma.



Un jour, les Krees capturent un Éternel (Astron) qu'ils emmènent sur leur planète. Il dissèquent alors son corps pour découvrir d'où vient sa force cosmique et entreprennent leurs propres expériences scientifiques. C'est ainsi qu'ils donnent naissance des milliers d'années plus tard aux Inhumains, une autre espèce génétiquement modifiée [dont les aventures sont dans une série éponyme].

La première photo officielle de la série "Inhumans" Crédit : Entertainment Weekly