Jake Gyllenhaal a fait une révélation sur "Spider-Man : Far From Home"

publié le 16/07/2019 à 19:50

En salles depuis le 3 juillet 2019, Spider-Man : Far From Home avec Tom Holland et Jake Gyllenhaal vient de dévoiler un de ses secrets. C'est d'ailleurs ce dernier, qui interprète Mystério dans le film, qui a mis les fans sur la piste. Attention, la suite du texte est remplie de spoilers.

Quentin-Beck - Mystério a espionné Peter Parker avant de le rencontrer officiellement dans le bureau secret du S.H.I.E.L.D à Venise. C'est ce qu'a montré Jake Gyllenhaal sur son Instagram aux fans de Marvel, avec une photo de tournage de Spider-Man : Far From Home. L'acteur qui incarne avec brio le super-méchant a posté une photo où il porte une chemise fleurie avec l'énigmatique #wheresbeck [Où est Beck].

Certains et certaines fans ont essayé de découvrir à quel moment du film Quentin Beck porte cette tenue "civile", puisqu'on le voit principalement dans son costume de Mystério, ou avec les capteurs lui permettant de créer ses illusions.

Sur Twitter, des fans ont réussi à trouver ce surprenant caméo très bien caché. Quentin Beck observe Peter Parker dès son arrivée à l'aéroport de Venise, soit avant leur rencontre officielle. Ce qui prouve à quel point il avait bien préparé son coup pour duper le jeune homme. D'ailleurs vous remarquerez que Jake Gyllenhaal regarde la caméra lors de cette apparition cachée, un clin d’œil aux fans qui l'auront remarqué.

LMAOOO I SWEAR JAKE LOOKED STRAIGHT INTO THE CAMERA pic.twitter.com/C0BYURGlOH — jaz (mysterio fucker) (@tomftmarvel) 13 juillet 2019