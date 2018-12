publié le 28/12/2018 à 15:10

C'est un rêve d'enfant pour de nombreux fans : voir au cinéma les Avengers avec les X-Men. Avec le rachat de la Fox [qui détient les droits d'exploitation de Deadpool et des mutants] par Disney au 1er janvier 2019 et la récente interview de Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, ce n'est plus qu'une question de temps.



Dans un long entretient pour le podcast Playback with Kris Tapley du média américain Variety, Kevin Feige a en effet précisé une date pour l'arrivée des X-Men, Deadpool et des 4 Fantastiques dans le MCU, tout en expliquant d'emblée qu'il faudra encore patienter un bon moment. "Nous ne commençons pas encore à développer quoi que ce soit autour de ces personnages, mais on nous a dit que cela se présentait très, très bien. Cela pourrait arriver durant les six premiers mois de l'année prochaine", confie-t-il.



Cette nouvelle devrait réjouir les fans des comics qui attendent enfin une cohérence dans le monde très riche des super-héros. Les Avengers comptent déjà des mutants dans leurs rangs. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen dans Avengers) est par exemple Wanda Maximoff, la fille de Magnéto incarné par Ian McKellen et Michael Fassbender dans les sagas X-Men. Vous suivez toujours ? À aucun moment, les personnages ne se rencontrent ou leur lien filial n'est explicité.

Un nouveau MCU se prépare

Les fans Marvel le savent déjà : le MCU qu'ils et elles connaissent depuis une décennie avec la sortie d'Iron Man ne sera plus jamais le même en 2019. D'abord avec Avengers : Endgame, suite tant attendue d'Avengers : Infinity War. Le film devrait être marqué par les disparitions d'Avengers iconiques comme Captain America ou Thor. Puis avec l'arrivée des X-Men, des 4 Fantastiques et Deadpool dans les prochains films.



"L'idée que ces personnages, qui étaient jusqu'ici sous contrat avec la Fox, reviennent chez nous est géniale. C'est vraiment super quand une société qui a créé tous ces personnages peut enfin y avoir accès. C'était une situation inhabituelle, Marvel était dans la position unique de ne pas pouvoir les utiliser pendant un long moment... Cela dit, nous n'avons pas encore commencé à réfléchir au sujet ni à planifier des choses", conclut Kevin Feige dans son interview.