Dans les comics, Storm et Black Panther se sont mariés

publié le 03/04/2019 à 13:15

Depuis le rachat officiel de la Fox par Disney, les X-Men vont bientôt débarquer dans le MCU. Un rêve d'enfant pour de nombreux fans, qui pourrait se concrétiser vers 2020. En attendant d'en savoir plus sur l'arrivée des mutants chez les futurs Avengers, Alexandra Shipp, Storm dans la nouvelle saga X-Men, s'est confiée sur son personnage.



"Je pense que Stom n'a pas besoin de T'Challa [Black Panther], par contre elle mérite son propre film ! Ce n'est pas forcément moi qui devrais l'incarner, mais il doit être fait. Une femme n'a pas besoin d'un homme pour montrer qu'elle a de la valeur et elle existe depuis plus longtemps que lui", confie-t-elle au blog LRM. Dans les comics, les deux super-héros sont effectivement mariés, avant de divorcer.

À noter que Storm est arrivée la première dans les films, mais pas dans les comics, puisque T'Challa est né en 1966 et la mutante en 1975. Il n'empêche que sa déclaration très girl power s'inscrit dans ce nouvel univers Marvel porté par Captain Marvel, qui prouve qu'une héroïne n'a absolument pas besoin d'un homme pour transcender un film et montrer sa puissance.

T'Challa et Ororo, de l'amour à la haine dans les comics

Dans les comics, Black Panther et Storm de son vrai nom Ororo, sont d'abord amis avant de devenir mari et femme. La mutante sauve T'Challa d'un kidnapping au Kenya, lorsqu'elle part à la recherche de ses racines. Les deux héros rejoignent ensuite chacun leur équipe : les Avengers et les X-Men, jusqu'à leurs retrouvailles [en 2006 dans les comics], où T'Challa fait sa demande.

Storm et Black Panther s'unissent dans " Black Panther Volume 4: #18" Crédit : Marvel Comics

Malheureusement, ils divorceront en 2012, après le combat des X-Men contre les Avengers. Le Wakanda paiera un lourd tribut de cet affrontement et T'Challa reprochera à Storm d'avoir choisi le camp des mutants. Il fera annuler leur mariage.

Le divorce des deux héros Crédit : Marvel Comics