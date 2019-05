publié le 03/05/2019 à 08:00

Bien évidemment, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Endgame et que vous voulez éviter de tout savoir sur le film, utilisez la Pierre de l'Espace pour vous téléporter dans un autre endroit, parce que la suite du papier est 100% spoilers.



Etes-vous remis du choc d'Avengers : Endgame ? Certains et certaines avaient beau s'attendre à la mort d'Iron Man, les scènes de son sacrifice puis de ses funérailles n'en sont pas moins déchirantes. Le sacrifice de Black Widow est tout aussi émouvant, puisqu'on pouvait ne pas s'y attendre du tout. D'autant que cette scène est un vrai miroir avec le sacrifice de Gamora dans Avengers : Infinity War. C'est la même musique, le même ralenti de la chute et la pose du corps inanimé qui déroulent devant nos yeux embués dans Avengers : Endgame. Entre ces deux films, le nombre de morts a augmenté.



Mais, l'espoir et la joie sont aussi présents dans le film. Surtout dans la bataille finale, lorsque Wong et Doctor Strange permettent à tous les disparus du snap de Thanos de revenir se venger et de triompher. Difficile de garder le compte du nombre des revenants, mais aussi de disparus. RTL Super fait le point, pour vous préparer aux prochaines aventures de ces héros et héroïnes dans l'ultime chapitre de la Phase 3 (Spider-Man : Far From Home) et la Phase 4.

Ils nous ont quittés pour de bon

Dans Avengers : Endgame Tony Stark

Black Widow

Nébula de 2014 (Gardiens de la Galaxie)

Thanos pré et post Avengers : Infinity War

L'Ordre Noir

L'armée de Thanos

Dans Avengers : Infinity War

Heimdall

Loki

Vision

Dans Avengers

Phil Coulson



Dans Thor : Ragnarok

Odin



Dans Thor 2 : Le Monde des Ténèbres

Frigga



Dans Les Gardiens de la Galaxie 2

Yondu

Ils sont de retour

C'était la scène la plus attendue d'Avengers : Endgame. Il arrive bien évidemment lors de la bataille finale, qui est sans aucun doute le meilleur moment de tout le MCU. C'est le combat qui réunit tous les héros et héroïnes des films Marvel contre Thanos, son Ordre Noir et ses montres extra-terrestres.



Black Panther

Black Panther

Shuri

Probablement une très grande partie des Dora Milaje et les citoyens du pays



Les Gardiens de la Galaxie

Peter Quill

Mantis

Drax

Teenage Groot

Gamora de 2014

Avengers

Spider-Man

Doctor Strange

Sam Wilson

Bucky

Scarlet Witch

Nick Fury

Maria Hill

Laura Barton et ses 3 enfants

Ned

Tante May



Ant-Man

Hope Van Dyne

Janet van Dyne

Hank Pym

Ils n'ont pas été décimés par Thanos dans "Infinity War", mais ils sont de retour

Avengers : Endgame

Valkyrie

Korg

Miek

Cassie Lang

Pepper Potts

Happy Hogan

Wong