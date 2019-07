publié le 21/07/2019 à 12:11

Angelina Jolie sera bien une super-héroïne Marvel. En effet le casting des nouveaux protagonistes de The Eternals, les éternels en Français, a été révélé ce samedi 21 juillet au comic-con de San Diego. Tous les acteurs étaient présents sur scène. Parmi les plus illustres, Angelina Jolie, Salma Hayek ou encore Richard Madden de Game of Thrones seront à l'affiche aux côtés de Lauren Ridloff de The Walking Dead.

Comme le rapporte BFMTV People, ce casting cinq étoiles incarnera à l'écran une espèce de super-héros très anciens quasi immortels. Ils avaient été imaginés par Jack Kirby, l'homme à l'origine de Captain America, Hulk et Thor. Le Marvel, qui sera réalisé par Chloe Zaro, sortira sur les écrans le 6 novembre 2020 et se veut inclusif. "Ce film permettra à tous ceux ne se sont jamais sentis représentés dans des films de super-héros, d'être représentés", a lancé Salma Hayek sur la scène du comic-con ce samedi.

Dans les comic books du créateur de Éternels, ces super-héros sont une ancienne espèce d’humains créés il y a un million d'années par une entité cosmique baptisée Les Célestes. Parmi leurs supers-pouvoirs, ils sont capable de télékinésie, de téléportation et insensibles à la fatigue.