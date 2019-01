publié le 28/01/2019 à 08:49

Dernière ligne droite avant les Oscars 2019. La cérémonie des Screen Actor Guild Awards (SAG), récompensant les acteurs et actrices films et séries les plus en vue de l'année, s'est tenue ce dimanche 27 janvier à Los Angeles.



Cette année, le palmarès n'a réservé aucune surprise majeure, s’inscrivant dans le sillon des récents Golden Globes. Parmi les principaux lauréats, le jeune Rami Malek confirme sa progression fulgurante, en étant consacré "meilleur acteur" pour son rôle de Freddy Mercury dans le biopic musical Bohemian Rhapsody et Glenn Close "meilleure actrice" pour The Wife.

Le casting complet de Black Panther, le blockbuster Marvel en lice pour les Oscars, en grande majorité composé d'acteurs afro-américains, a reçu le SAG du "meilleur ensemble d'acteurs", au détriment du drame romantique A star is Born, porté par Lady Gaga et Bradley Cooper, à nouveau reparti bredouille.

En télévision, c'est le drame familial et racial This is Us qui a remporté le prix du meilleur ensemble d'acteurs pour la deuxième année consécutive. Côté comédie, c'est l'équipe de la série La Fabuleuse Mme Maisel qui a raflé les trois prix dans sa catégorie (Tony Shalhoub, Rachel Brosnahan et l'ensemble d'acteurs).

Le palmarès complet

Cinéma

Meilleure actrice : Glenn Close, pour son rôle dans The Wife

Meilleur acteur : Rami Malek, pour son rôle dans Bohemian Rhapsody

Meilleure actrice dans un second rôle : Emily Blunt, pour son rôle dans Sans un bruit

Meilleur acteur dans un second rôle : Mahershala Ali, pour son rôle dans Green Book : sur les routes du Sud

Meilleure distribution : Black Panther



Télévision

Meilleur acteur dans une série dramatique : Jason Bateman, dans Ozark

Meilleure actrice dans une série dramatique : Sandra Oh, dans Killing Eve

Meilleure actrice dans une série comique : Rachel Brosnhahan, dans La fabuleuse Mme Maisel

Meilleur acteur dans une série comique : Tony Shalhoub, dans La fabuleuse Mme Maisel

Meilleure distribution pour une série dramatique : This Is Us

Meilleure distribution pour une série comique : La fabuleuse Mme Maisel

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm : Patricia Arquette, dans Escape at Dannemora

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Darren Criss, dans American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace