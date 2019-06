Ces films Disney et Marvel que vous pourrez voir sur Netflix, malgré Disney+

publié le 05/06/2019 à 07:00

Si vous êtes abonné à Netflix et fans de Marvel, cette nouvelle vous réjouira. Alors qu'on pensait que les films Disney allaient être supprimés de Netflix pour aller sur Disney+, le média américain Bloomberg explique le contraire.



Rappelez-vous, tout a commencé en 2017 lorsque Disney a annoncé rompre son partenariat avec Netflix. Résultat : ses productions sont retirées du catalogue de Netflix, afin d'ouvrir son propre service de streaming : Disney+, disponible aux États-Unis le 12 novembre 2019.

Mais comme l'explique Bloomberg, le partenariat entre Disney et Netflix est loin d'être terminé. Selon des sources bien informées, le contrat de 2012 entre Netflix et Disney stipule que les films [Disney] sortis entre janvier 2016 et décembre 2018, pourraient être diffusés en exclusivité sur Netflix à partir de 2026.

Si c'est le cas, Disney+ perdrait un énorme catalogue de films Marvel et Disney de 8 films. Vous pourrez ainsi voir ces films sur Netflix : Captain America : Civil War, Doctor Strange, Les Gardiens de la Galaxie 2, Thor : Ragnarok, Black Panther, Avengers : Infinity War, Ant-Man et la Guêpe et Star Wars 8. La "guerre" entre Netflix et Disney+ se poursuit donc pour séduire le plus grand nombre d'abonnés. La suite au prochain épisode ?