publié le 02/05/2019 à 20:33

Malgré les fuites de scénario, les sorties des jouets, les boulettes de certains membres du casting, Avengers : Endgame a réussi à préserver ses grandes surprises. Attention, si vous n'avez pas encore vu le long-métrage, passez votre chemin, car la suite contient des spoilers.



Certes, vous pourrez trouver que tout n'est pas parfait dans Avengers : Endgame. Mais, on peut pardonner aux frères Russo qui réussissent un best-of de tout le MCU en 3h02 minutes d'un film, qui devient en réalité un grand huit émotionnel pour les fans de toutes les générations.

Les deux réalisateurs avaient réussi à surprendre la communauté Marvel avec la Décimation de Thanos dans Avengers : Infinity War. Si le voyage dans le temps pour inverser les effets du snap était attendu dans Endgame, ils ont quand même prévus des cliffhangers. L'équipe de RTL Super en a compté 9, qu'on a déjà hâte de revoir au cinéma.

1. La mort de Thanos au début du film

Avengers : Endgame démarre sur les chapeaux de roues niveau rebondissement. Les survivants ont trouvé où Thanos profite de sa retraite et s'envolent directement pour "le fumer", comme le déclare Captain America. Le Titan fou est bien mal en point dans son cabanon, son visage est mutilé, son bras qui porte le Gantelet de l'Infini est blessé et il boîte. Captain Marvel, aidée de ses acolytes, le neutralise en un coup de tête. Arrive alors Thor, qui lui tranche la tête d'un coup de Stormbreaker.



"J'ai visé la tête", explique-t-il simplement. Une réplique qui pourra faire rire les fans, traumatisés par la dernière phrase de Thanos dans Avengers : Infinity War à Thor : "Tu aurais dû viser la tête". Dans tous les cas, c'en est fini du plus grand méchant du MCU, qui a snappé la moitié de l'univers et possédait, il y a quelques temps, les Pierres de l'Infini.

2. Thor bedonnant et alcoolique

Terminé le Thor orgueilleux, impétueux sur son piédestal de Thor et Thor 2. Dans Avengers : Endgame, il a un énorme ventre à bières, boit autant qu'il respire et se terre dans sa petite maison devenu une chambre d'ado. On n'oublie pas ses cheveux sales et sa barbe hirsute. Et quand il porte ses lunettes noires avec son jogging, il y a effectivement une ressemble avec Jeff "The Dude"Lebowski.

C'est aussi la preuve que depuis Thor : Ragnarok, le rôle du dieu d'Asgard a fait un virage à 180 degrés. Devant la caméra de Taika Waititi, Thor perd ses longs cheveux blonds et son Mjöllnir. Il est ridiculisé et l'est d'autant plus après la mort de Thanos dans Avengers : Endgame.

3. Les deux Nébula

Nébula est bien un pilier d'Avengers : Endgame. Elle est l'héroïne qui a le plus évoluer depuis sa première apparition. D'abord violente, manipulatrice et dévouée à Thanos, elle est devenue membre des Avengers, grâce à l'amour de sa sœur Gamora et des Gardiens de la Galaxie.



On la voit laisser Tony Stark finir leur ration de survie alors qu'ils sont à la dérive dans l'espace, le porter dans un siège et lui mettre une couverture. Des gestes attentionnés preuves, qu'elle a bien changé. Quelle surprise de revoir la Nébula du passé resurgir dans le film. Et encore plus lorsque la Nébula du présent l'achève d'une balle pour sauver Gamora, que la Nébula du passé allait tuer.

4. Les comebacks "inattendus"

Si vous n'aviez pas lu un certain nombre de théories ou cliquer sur les fuites d'images d'Avengers 4, les comebacks suivants restent de belles surprises. Pour les autres, ces retours de personnages disparus depuis de nombreux films, sans fatalement être morts, n'ont pas eu l'effet escompté, mais restent tout de même réussis.



On compte ainsi les retours de The Ancient One (Tilda Swinton), Frigga, la mère de Thor (Renee Russo), Jane Foster (Natalie Portman), Loki (Tom Hiddleston), Howard Stark (John Slattery), Peggy Carter (Hayley Atwell), Crossbones (Frank Grillo) ou encore Harley Keener (Ty Simpkins), le petit garçon d'Iron Man 3.

5. La retraite de Captain America

Ainsi, les frères Russo ont fait le choix de ne pas tuer Captain America, mais de lui offrir la vie dont il a toujours rêvé avec Peggy Carter. On le retrouve après son dernier voyage dans le passé pour remettre les Pierres de l'Infini à leurs places, vieilli, apaisé et heureux. Notre Captain America prend donc sa retraite et passe le flambeau, plutôt le bouclier à Sam Wilson, qui sera dorénavant le prochain Captain du MCU.



Dans les comics, c'est en 2014 que le Faucon devient le successeur de Steve Rogers. À la suite d'une violente attaque de Crâne Rouge, Steve Rogers abandonne son costume car il n'a plus assez de force. Et c'est Sam Wilson qui est chois pour le remplacer. Quant à Steve Rogers, il devient le conseiller stratégique de ce nouveau Captain.

6. Professeur Hulk

Là aussi, si vous avez évité les nombreux spoilers à l'approche de la sortie d'Avengers 4, vous avez eu la surprise de découvrir Professeur Hulk. Il explique à ses anciens coéquipiers qu'il a réussi après 18 mois d'expérience à combiner "le meilleur des deux mondes", à savoir les avantages de Banner et de Hulk. C'est une belle évolution du personnage, qui a réussi à trouver la paix après son accident aux rayons gamma qui l'a transformé.



7. Captain America est digne du Mjöllnir

Grâce au retour de Thor dans le passé, Mjöllnir réapparaît dans Avengers : Endgame. Il le récupère en étant sur Asgard et il découvre, à son grand soulagement, qu'il mérite toujours de le brandir.



Lors de la bataille finale contre Thanos, Thor se retrouve à un moment sans son marteau et sa hache Stormbreaker. Mais le Mjöllnir recommence à bouger arrive directement dans la main de Captain America. "J'en étais sûr", s'exclame le dieu du Tonnerre.



Une référence à Avengers 2 : L’Ère d'Ultron où Captain America arrive à faire bouger d'un chouïa le célèbre marteau et au comics Mighty Thor #390 (avril 1988), où Captain brandit pour la première fois le Mjöllnir, montrant qu'il en est digne.

> Avengers: Age of Ultron - Lifting Thor's Hammer - Movie CLIP HD

8. Le girl power de la bataille finale

Endgame célèbre une évolution dans le MCU en offrant l'une des plus épiques scènes de "girl power" du cinéma. Lors de la bataille finale contre Thanos et son armée, la totalité des héroïnes (Pepper Potts, Valkyrie, Okoye, Shuri, Scarlet Witch, Nebula, Gamora, la Guêpe, Captain Marvel, Mantis...) font front commun loin de la testostérone des débuts.



Elles représentent le futur de la franchise et comptent parmi elles les personnages les plus puissants jamais montrés dans le MCU : Captain Marvel et Scarlet Witch.

9. "Hail Hydra !"

On aurait pu penser qu'en retournant dans l'ascenseur avec les agents du S.H.I.E.L.D, Captain America allait recréer la super-scène où il éclate tous ses assaillants de Captain America : Le Soldat de l'Hiver. Les frères Russo ont fait encore mieux avec Captain America qui déclare "Hail Hydra !" pour sortir tranquillement de l'ascenseur avec le sceptre de Loki dans la mallette. A l'époque, les Avengers ne savaient pas encore qu'Hydra avait infiltré le S.H.I.E.L.D.

> Captain America 2 - Elevator scene ( HD )

Cette scène d'Endgame est aussi une référence aux comics, où on apprend que Steve Rogers est un agent d'Hydra infiltré depuis des années (Captain America: Steve Rogers #1). À l'époque de la sortie du comics, 2016, les lecteurs et les lectrices ont hurlé à tel point (#SayNoToHydraCap) que l'éditeur Axel Alonso sort Captain America : Steve Rogers #2 plus vite que prévu pour révéler que "Capt" n'est pas partisan d'Hydra, mais sous le contrôle de l'organisation terroriste, qui a réussi à manipuler ses souvenirs.