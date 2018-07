publié le 28/04/2018 à 10:00

Savez-vous reconnaître les fans Marvel dans une salle obscure ? Ils et elles ne bougent pas de son siège quand le générique de fin démarre. Car, les aficionados savent très bien qu'après ce défilement de texte, se cache une énorme récompense.



Une ou des scènes post-génériques, devenues en dix ans des séquences cultes, aussi attendues que les long-métrages en eux-mêmes. Et elles ont toujours le même objectif : annoncer ce qu'il se passera dans la suite des aventures des héros et héroïnes, dévoiler un rebondissement ou préparer l'arrivée d'un nouveau personnage dans le MCU (Univers cinématographique Marvel) et amuser les fans.

En dix ans, le public a pu découvrir 32 scènes bonus dans les 18 films Marvel (on ne vous dira rien sur Avengers : Infinity War, car Thanos exige le silence). Pourquoi Marvel a-t-il donc eu au départ l'idée de cacher des scènes à la fin de ses films ?

Au départ, une scène pour annoncer les Avengers

Dans la chronologie des films Marvel, tout commence avec Iron Man en 2008. Le film introduit le multimilliardaire Tony Stark, à la tête d'une entreprise qui crée des armes dans le monde entier. Mais, après avoir été capturé dans le désert, il décide de devenir le super-héros que les fans connaissent. Et à la fin du générique, Samuel L. Jackson apparaît pour la première fois en Nick Fury, le patron du SHIELD, l'organisation mondiale et ultra-secrète, qui prépare la naissance des Avengers. "Vous croyez être le seul super-héros du monde ?", lui demande Nick Fury avant de parler des Avengers, qui n'arriveront au cinéma que 4 ans plus tard.

> Iron Man 1 - Scéne Post-Générique

Satisfaire et amuser les fans

Après Avengers, les spectateurs savent que les super-héros sont liés. Marvel n'avait donc plus besoin d'insérer des scènes post-générique, mais le studio a tout de même continué à la faire, surtout à cause des fans. "Nous avons habitué au moins quelques personnes à rester et à obtenir une petite récompense", reconnaissait Kevin Feige, le grand patron de Marvel, lors de la sortie d'Iron Man 3. C'est aussi l'occasion pour Marvel de faire preuve d'un peu d'humour. A la fin d'Iron Man 3, les spectateurs ont bien eu le droit à une scène post-générique. Mais, elle montrait Tony Stark en train de raconter sa vie à Bruce "Hulk" Banner, qui pique du nez. Une séquence qui ne contenait pas d'indice pour le prochain film, mais qui a bien faire rire les fans, piégés à leur propre jeu.

> Iron Man 3 (2013) Post Credits Scene

Pour à la fois satisfaire les fans et les faire rire, Marvel inclut parfois deux scènes dans ses génériques. L'une, située au milieu, donne une indication importante sur ce qui va se passer dans le prochain film de la franchise. Et l'autre, à la fin, distrait les amateurs. Dans Avengers, la scène mi-crédits montrait Thanos, qui fera une véritable apparition à l'écran dans Avengers : Infinity War. Et la scène de fin montrait les super-héros rassemblés dans un fast-food, après la proposition d'Iron Man qui souhaitait fêter leur victoire devant un bon chawarma.

> Après le générique de les Avengers

Une identité Marvel, qui arrive chez DC Comics

D'autres films de super-héros reprennent la même stratégie, comme X-Men. Mais elle est associée à l'univers Marvel. DC ne devrait pas faire la même chose pour son cycle de films, qui comprendra Batman V Superman. Le producteur exécutif, Christopher Nolan, s'y est opposé. "Nous ne devrions pas courir après les autres films, mais rester fidèles au ton de Man of Steel", avait-il expliqué. Une manière de reconnaître que la petite scène bonus fait partie de l'identité de Marvel.



Et pourtant, depuis Justice League de Zack Snyder et Joss Whedon (qui a travaillé chez Marvel), les fans on put découvrir les premières scènes bonus de DC Comics. La première centrée sur une course entre Superman et Flash a pour vocation d'amuser les fans (comme Marvel). La seconde attise leur curiosité avec le retour de Lex Luhtor en compagnie de Deathstroke, prêts à créer leur propre équipe de super-vilains. Reste à savoir si tous les prochains films DC auront de telles scènes à la fin du générique.