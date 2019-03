publié le 20/03/2019 à 10:39

C'est une page se tourne aujourd’hui à Hollywood : la fin du studio légendaire de la 20th Century Fox. Fondée en 1935, c’est l’un des grands studios de l’âge d’or d'Hollywood, avec la MGM, Paramount, la Warner. Universal, Columbia étaient plus petits, sans parler de Disney.



La Fox, ce sont des films de légende : Titanic, Cléopâtre avec Liz Taylor, All About Eve de Mankiewicz avec Bette Davis, Les Hommes préfèrent les Blondes d’Howard Hawks (Marilyn Monroe était en contrat avec la Fox). La Mélodie du Bonheur, les premiers Star Wars, les films de la petite Shirley Temple, immense vedette dans les années 30. Sans oublier la série des X-Men, Maman j’ai raté l’avion, Independence Day, Madame Doubtfire, Avatar, le record historique des recettes pour un film avec 2,7 milliards de dollars.

Impossible de citer tous les grands succès de la Fox, de 1935, à ce 20 mars 2019. Depuis 00h02 aux États-Unis, un chapitre glorieux de l’histoire de Hollywood s’est refermé. C'est la fin de la Fox, parce que le studio possède un catalogue de films et de séries d’une immense valeur.

Mickey a braqué Picsou pour se payer Marylin et Wolverine.

La Fox est rachetée par Disney pour 71 milliards de dollars. Mickey a braqué Picsou pour se payer Marylin et Wolverine. C’est la fin de la Fox comme studio indépendant. On continuera à voir des productions du studio, mais ce ne sera plus qu’une subdivision de l’empire Disney. Le grand gagnant dans cette histoire, c’est le milliardaire d’origine australienne Rupert Murdoch, qui possède des journaux, des télévisions, de Sydney à New-York et de Bombay à Londres.



Il a acheté la Fox dans les années 80, il la revend au prix fort parce que le studio est trop petit pour survivre seul. Murdoch va conserver le réseau télé généraliste Fox, les chaînes Fox Sport qui diffusent notamment du football américain, et évidemment sa pépite, FoxNews, extrêmement influente et lucrative.

Une guerre des enchères

Il y a eu une guerre des enchères entre Disney et Comcast, qui possède les studios Universal. Une course de vitesse dans la révolution numérique, puisque Disney va monter une plateforme, Disney +, qui sera la seule à diffuser ses contenus, ses films, ses dessins animés, ses séries télé. Son offre est déjà exceptionnelle, mais en rachetant les productions et le catalogue de Fox, Disney frappe un grand coup.



Car, avec les nouveaux usages de consommation des films, des séries, de nouveaux géants, plus gros que les studios de Hollywood, investissent des sommes folles pour des plateformes et des programmes. Evidemment, Netflix, Amazon et Apple se lancent dans quelques jours.