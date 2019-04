publié le 11/04/2019 à 15:11

Clint Barton débarquera bientôt sur le petit écran. C'est en tout cas ce que révèle le média américain Variety le 10 avril 2019. Après Scarlet Witch, Loki, le Faucon, Vision et le Soldat de l'Hiver, c'est donc au tour d'Hawkeye (devenu Ronin dans Avengers 4) d'avoir droit à sa propre série sur Disney +, le futur "Netflix de Disney".



Comme le révèle Variety, Jeremy Renner reprendra son rôle d'Hawkeye dans cette série, dont on ignore si elle se déroulera avant ou après les événements d'Avengers 4, qui s'annoncent terribles pour certains héros et héroïnes Marvel. Cependant, et cela devrait réjouir les fans des comics Marvel, Kate Bishop sera au côté d'Hawkeye dans cette prochaine série. L'archer devrait d'ailleurs "passer le flambeau" à la jeune femme.

Dans les comics, Kate Bishop alias Hawkingbird est une héroïne très populaire. Elle n'est pas la fille de Clint (Hawkeye-Ronin), mais du magnat de l'édition Derek Bishop, très lié au monde du crime. Kidnappée et violée, Kate suit les meilleurs entraînements possibles pour devenir une redoutable combattante. Membre des Young Avengers, elle pourrait être incarnée dans Avengers 4 par Katherine Langford (13 Reasons Why) dont le rôle est encore tenu secret.

Kate Bishop fait son apparition dans les comics en 2005 Crédit : Marvel Comics