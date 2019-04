publié le 12/04/2019 à 19:30

Netflix a désormais concurrent de taille face à lui. Le catalogue de Disney+ a de quoi émerveiller. Le futur service de streaming de Disney sera lancé aux États-Unis le 12 novembre prochain, avec une offre à 6,99 dollars (environ 6,19 euros) par mois. Il devrait ensuite être disponible au premier semestre 2020 dans le reste du monde, et donc en France (sans date pour le moment).



Disney+ proposera un catalogue impressionnant, enrichi par le récent rachat de la Fox par l'entreprise aux grandes oreilles. Du côté des créations Disney, on pourra bien évidemment voir et revoir tous les grands classiques, de Blanche Neige et les sept nains à Vaianna, la légende du bout du monde en passant par Hercule. Mais des productions originales seront également proposées sur la plateforme, comme une version en live-action du classique La Belle et le Clochard.

Les fans de super-héroïnes et super-héros seront comblés. Une grande partie des productions Marvel sera proposée. On pourra également retrouvé l'intégralité de la saga Star Wars puisque la société Lucasfilm a été rachetée par la société de Bob Iger en 2012 et aussi la série inédite, The Mandalorian, créée par Jon Favreau.

Lorsque Toy Story 4 a dévoilé sa bande-annonce, un nouveau jouet - une fourchette en plastique customisée par la petite Bonnie - est apparu à l'écran. Il aura droit à son nom en haut de l'affiche avec la série Forky Asks a Question. Une autre production Pixar, dérivée de Monstres et compagnie, verra le jour : Monsters at Work. Enfin, Disney+ offrira un véritable trésor de la pop culture : les 30 saisons des Simpson en intégralité.

Thrilled to share a first look at Disney+ with you! pic.twitter.com/iiqjFjaNra — Robert Iger (@RobertIger) 11 avril 2019