"Avengers Endgame" : les 6 scènes qui ont dû faire jubiler les fans de comics

publié le 30/04/2019 à 16:00

Attention, si vous n'avez pas encore vu Avengers : Endgame et que vous avez envie de garder le plaisir intact pour votre séance de film, utilisez la Pierre de l'Espace pour vous téléporter, car la suite du papier est bourrée de spoilers.



Avengers : Endgame est un best-of de tous les films du MCU. Grâce aux voyages dans le passé pour récupérer les Pierres de l'Infini, nos Avengers survivants nous ramènent à New York, sur Asgard et à la rencontre d'Howard Stark, le père de Tony Stark sur une base militaire des années 70. Chacun de ces moments est un fan service qui ne tombe jamais à plat.

Les frères Russo ont ainsi truffé l'intrigue de clins d’œil aux précédents films, mais aussi à certains moments emblématiques des comics. Du "Hail Hydra" à Captain America qui parvient à brandir Mjöllnir, (re)vivez ces 6 scènes jubilatoires.

1. "Hail Hydra !"

Steve Rogers dans "Captain America: Steve Rogers #1" Crédit : Marvel Comics

On aurait pu penser qu'en retournant dans l'ascenseur avec les agents du S.H.I.E.L.D, Captain America allait recréer la super-scène où il éclate tous ses assaillants de Captain America : Le Soldat de l'Hiver. Les frères Russo ont fait encore mieux en recréant un des cliffhanger les plus dingues des comics où on apprend que Steve Rogers est un agent d'Hydra infiltré depuis des années (Captain America: Steve Rogers #1).

À l'époque de la sortie du comics, 2016, les lecteurs et les lectrices ont hurlé à tel point (#SayNoToHydraCap) que l'éditeur Axel Alonso sort Captain America: Steve Rogers #2 plus vite que prévu pour révéler que "Capt" n'est pas partisan d'Hydra, mais sous le contrôle de l'organisation terroriste, qui a réussi à manipuler ses souvenirs.

> Captain America 2 - Elevator scene ( HD )

2. La coupe de cheveux de Carol Danvers

La coupe de cheveux de Carol sous la plume de Kris Anka Crédit : Marvel Comics

Ce peut être une belle déception pour les fans de Carol Danvers, on la voit très peu dans le film, comparé à la promotion sur sa présence à grands renforts de trailers. Après la mort de Thanos au début du film, Captain Marvel continue de parcourir la galaxie pour sauver les peuples pendant 5 ans. Lorsqu'elle réapparaît, elle a coupé ses cheveux. Rocket en profite pour faire une blague. Les lecteurs et les lectrices auront reconnu la coupe emblématique de la super-héroïne dans ses aventures écrites et dessinées par Ramon Rosanas et Kris Anka.

3. Captain America brandit Mjöllnir

Captain America brandit le Mjöllnir de Thor en 1988 Crédit : Marvel Studios

Grâce au retour de Thor dans le passé, Mjöllnir réapparaît dans Avengers : Endgame. Il le récupère en étant sur Asgard et il découvre, à son grand soulagement, qu'il mérite toujours de le brandir. Lors de la bataille finale contre Thanos, Thor se retrouve à un moment sans son marteau et sa hache Stormbreaker. Mais le Mjöllnir recommence à bouger et arrive directement dans la main de Captain America. "J'en étais sûr", s'exclame le dieu du Tonnerre. Une référence d'abord à Avengers 2 : L’Ère d'Ultron où Captain America arrive à faire bouger d'un chouïa le célèbre marteau. Mais c'est aussi lié aux comics, notamment Mighty Thor #390 (avril 1988) où Captain brandit pour la première fois le marteau de Thor.

> Avengers: Age of Ultron - Lifting Thor's Hammer - Movie CLIP HD

4. "Avengers Assemble !"

Les Avengers prêts au combat Crédit : Marvel Studios

Rien que d'écrire ces deux mots, cela donne des frissons. Alors entendre Captain America les prononcer, tout en brandissant Mjöllnir avec tous les héros et les héroïnes du MCU rassemblés contre Thanos, c'est encore plus jouissif. Certains et certaines auront reconnu le titre des séries de comics des Avengers, mais aussi la série télévisée Avengers Rassemblement des années 2010.

> Avengers Assemble Scene - The Avengers (2012) Movie Clip HD

5. Les Asgardiens de la Galaxie

Après l'enterrement de Tony Stark, Thor nomme Valkyrie reine de la nouvelle Asgard à Tønsberg et retrouve les Gardiens de la Galaxie dans leur vaisseau. Peter Quill essaye de chercher où se trouve Gamora, lorsque le dieu du Tonnerre monte à bord. Les deux hommes recommencent à se chamailler sur le leadership du groupe que Thor renomme "Les Asgardiens de la Galaxie". C'est une référence à la série de comics Asgardians of the Galaxy (septembre 2018) où l'équipe est composée d'anciens habitants d'Asgard, dont Angela, la demi-soeur de Thor, Valkyrie, Skurge l'exécuteur (Thor : Ragnarok), Throg la grenouille du tonnerre, Thunderstrike et le Destroyer.

"Asgardians of The Galaxy" est une série publiée depuis 2018 Crédit : Marvel Comics

6. Brian Braddock

Lorsque Captain America revoit Peggy Carter en 1970 dans la base secrète du S.H.I.E.L.D, elle a une discussion animée à propos de Brian Braddock. Certains et certaines auront compris qu'il s'agit ici de Captain Britain, né en 1976 dans les comics. Grâce aux pouvoirs de l'Amulette du Droit, il possède une force et des réflexes surhumains, peut voler et créer des champs de force. Il est aussi le frère jumeau d'Elizabeth Braddock, alias la mutante Psylocke (vue dans X-Men: Apocalypse). Coïncidence ? Il faudra encore patienter pour découvrir si la mention de Brian Braddock nous tease l'arrivée de ce super-héros dans le MCU et des X-Men.

Brian Braddock est Captain Britain Crédit : Marvel Comics