Coupe du monde 2018 : dates, programme, infos pratiques

publié le 07/05/2018 à 07:37

Le 14 juin démarre la Coupe du monde. Le rendez-vous quadriennal des amoureux du ballon rond se déroule en Russie, après la précédente édition au Brésil. 32 équipes sont en lice pour succéder à Allemagne, tenante du titre.



Comme le veut la tradition, c'est le pays hôte qui ouvre le bal. Les Russes affronteront l'Arabie saoudite pour le premier match du groupe A. La rencontre sera diffusée à 17 heures (heure française). Il faudra patienter jusqu'au troisième jour pour voir l'équipe de France entrer en scène face à l'Australie.

La France, finaliste malheureuse du dernier Euro organisé sur son territoire, aura à cœur de faire mieux qu'en 2014. Lors de cette édition, les Bleus avaient été éliminés contre l'Allemagne (1-0). Avec des cadres comme Hugo Lloris ou Antoine Griezmann mais aussi de jeunes talents à l'instar de Kylian Mbappé, les hommes de Didier Deschamps ont des armes pour aller loin dans cette compétition.

La liste des 23 de Didier Deschamps

Le sélectionneur devait initialement annoncer la liste des 23 joueurs qui composeront le groupe France le mardi 15 mai. Mais la qualification de l'Olympique de Marseille en finale de l'Europa League a contraint le champion du monde 98 à décaler. L'échéance a donc été reportée au 17 mai. En effet, de nombreux joueurs sont concernés par le match Atlético Madrid - OM : Griezmann, Payet, Mandanda, Thauvin, Rami, Gameiro ou encore Hernandez.

Les adversaires des Bleus

L'équipe de France entamera son Mondial le samedi 16 juin à 12 heures avec un match contre l'Australie. Cela devrait être une formalité pour les Bleus, l'équipe du capitaine Mile Jedinak étant considérée comme l'une des plus faibles de la compétition.



Le jeudi 21 juin à 14 heures, les Français affronteront le Pérou, 11e au classement Fifa. La sélection péruvienne, surnommée "Los Incas", est constituée de nombreux joueurs évoluant dans le championnat local ou sur le continent américain.



Le dernier match de poule aura lieu le 26 juin à 16 heures. Les hommes de Didier Deschamps retrouveront le Danemark, vingt ans après. Lors de la Coupe du monde 98, la France s'était imposée 2-1 à Gerland en phase de poules.

Le programme en heure française

Phase de groupes :



Jeudi 14 juin :

17h00 : Russie - Arabie Saoudite (groupe A), à Moscou (Stade Loujniki)



Vendredi 15 juin :

14h00 : Égypte - Uruguay (groupe A), à Ekaterinbourg

17h00 : Maroc - Iran (groupe B), à Saint-Petersbourg

20h00 : Portugal - Espagne (groupe B), à Sotchi



Samedi 16 juin :

12h00 : France - Australie (groupe C), à Kazan

15h00 : Argentine - Islande (groupe D), à Moscou (Spartak)

18h00 : Pérou - Danemark (groupe C), à Saransk

21h00 : Croatie - Nigéria (groupe D), à Kaliningrad



Dimanche 17 juin :

14h00 : Costa Rica - Serbie (groupe E), à Samara

17h00 : Allemagne - Mexique (groupe F), à Moscou (Loujniki)

20h00 : Brésil - Suisse (groupe E), à Rostov



Lundi 18 juin :

14h00 : Suède - Corée du Sud (groupe F), à Nijni Novgorod

17h00 : Belgique - Panama (groupe G), à Sotchi

20h00 : Tunisie - Angleterre (groupe G), à Volgograd



Mardi 19 juin :

14h00 : Pologne - Sénégal (groupe H), à Moscou (Spartak)

17h00 : Colombie - Japon (groupe H), à Saransk

20h00 : Russie - Égypte (groupe A), à Saint-Petersbourg



Mercredi 20 juin :

14h00 : Portugal - Maroc (groupe B), à Moscou (Loujniki)

17h00 : Uruguay - Arabie saoudite (groupe A), à Rostov

20h00 : Iran - Espagne (groupe B), à Kazan



Jeudi 21 juin :

14h00 : Danemark - Australie (groupe C), à Samara

17h00 : France - Pérou (groupe C), à Ekaterinbourg

20h00 : Argentine - Croatie (groupe D), à Nijni Novgorod



Vendredi 22 juin :

14h00 : Brésil - Costa Rica (groupe E), à Saint-Petersbourg

17h00 : Nigéria - Islande (groupe D), à Volgograd

20h00 : Serbie - Suisse (groupe E), à Kaliningrad



Samedi 23 juin :

14h00 : Belgique - Tunisie (groupe G), à Moscou (Spartak)

17h00 : Allemagne - Suède (groupe F), à Sotchi

20h00 : Corée du Sud - Mexique (groupe F), à Rostov



Dimanche 24 juin :

14h00 : Angleterre - Panama (groupe G), à Nijni Novgorod

17h00 : Japon - Sénégal (groupe H), à Ekaterinbourg

20h00 : Pologne - Colombie (groupe H), à Kazan



Lundi 25 juin :

16h00 : Arabie saoudite - Égypte (groupe A), à Volgograd

16h00 : Uruguay - Russie (groupe A), à Samara

20h00 : Espagne - Maroc (groupe B), à Kaliningrad

20h00 : Iran - Portugal (groupe B), à Saransk



Mardi 26 juin :

16h00 : Danemark - France (groupe C), à Moscou (Loujniki)

16h00 : Australie - Pérou (groupe C), à Sotchi

20h00 : Nigéria - Argentine (groupe D), Saint-Petersbourg

20h00 : Islande - Croatie (groupe D), à Rostov



Mercredi 27 juin :

16h00 : Corée du Sud - Allemagne (groupe F), à Kazan

16h00 : Mexique - Suède (groupe F), à Ekaterinbourg

20h00 : Serbie - Brésil (groupe E), à Moscou (Spartak)

20h00 : Suisse - Costa Rica (groupe E), à Nijni Novgorod



Jeudi 28 juin :

16h00 : Japon - Pologne (groupe H), à Volgograd

16h00 : Sénégal - Colombie (groupe H), à Samara

20h00 : Angleterre - Belgique (groupe G), à Kaliningrad

20h00 : Panama - Tunisie (groupe G), à Saransk



8es de finale :



Samedi 30 juin :

16h00 : 1er groupe C - 2e groupe D, à Kazan (H1)

20h00 : 1er groupe A - 2e groupe B, à Sotchi (H2)



Dimanche 1er juillet :

16h00 : 1er groupe B - 2e groupe A, à Moscou (Loujniki) (H5)

20h00 : 1er groupe D - 2e group C, à Nijni Novgorod (H6)



Lundi 2 juillet :

16h00 : 1er groupe E - 2e groupe F, à Samara (H3)

20h00 : 1er groupe G - 2e groupe H, à Rostov-sur-le-Don (H4)



Mardi 3 juillet :

16h00 : 1e groupe F - 2e groupe E, à Saint-Petersbourg (H7)

20h00 : 1er groupe H - 2e groupe G, à Moscou (Spartak) (H8)



Quarts de finale :



Vendredi 4 juillet :

16h00 : Vainqueur H1 - Vainqueur H2, à Nijni Novgorod (Q1)

20h00 : Vainqueur H3 - Vainqueur H4, à Kazan (Q2)



Samedi 5 juillet :

16h00 : Vainqueur H7 - Vainqueur H8, à Samara (Q3)

20h00 : Vainqueur H5 - Vainqueur H6, à Sotchi (Q4)



Demi-finales



Mardi 10 juillet :

20h00 : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q2, à Saint-Petersbourg



Mercredi 11 juillet :

20h00 : Vainqueur Q3 - Vainqueur Q4, à Moscou (Loujniki)



Match pour la 3e place :



Samedi 14 juillet à 16h00, à Saint-Petersbourg



Finale :



Dimanche 15 juillet à 17h00, à Moscou (Loujniki)