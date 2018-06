publié le 14/06/2018 à 16:15

Sur le papier, ce n'est pas l'affiche la plus reluisante, mais un match d'ouverture reste un moment fort dans toute compétition, particulièrement pour le pays hôte. La 21e Coupe du Monde de football débute par un Russie-Arabie Saoudite, les deux équipes les moins bien positionnées au classement Fifa (les Russes sont 70es, les Saoudiens 67es).



Les deux matches de préparation disputés ces derniers jours par les Russes ont confirmé leurs carences : défaite 1-0 en Autriche le 30 mai, nul 1-1 face à la Turquie le 5 juin. Les rouges et blancs avaient auparavant été dominés à domicile par l'équipe de France (1-3) et par le Brésil (0-3). Leur dernier succès remonte au 7 octobre face à la Corée du Sud (4-2). Absente en 2006 et 2010, la Russie s'était arrêtée au 1er tour il y a quatre ans.



L'Arabie Saoudite dispute pour sa part sa 5e phase finale, avec pour meilleur résultat un 8e de finale aux États-Unis en 1994. Elle a terminé à la 2e place des qualifications de la zone Asie derrière le Japon. Bilan de sa préparation avant le grand rendez-vous : trois défaites, deux avec les honneurs contre l'Allemagne (2-1) et l'Italie (2-1), une plus inquiétante face au Pérou (0-3), futur adversaire des Bleus.