publié le 15/06/2018 à 19:00

C'est LE choc de ce premier tour. L'Espagne, qui a limogé son sélectionneur Julen Lopetegui à deux jours de son entrée en lice, se mesure au Portugal du titan Cristiano Ronaldo, venbdredi 15 juin (20h) au Fisht Stadium de Sotchi, l'ancien stade olympique de 2014.



Fernando Hierro s'est vu confier la lourde tâche de reprendre les rênes de la "Roja" pour ce match, peut-être déjà décisif pour la première place du groupe B. Et rien ne sera facile face aux Champions d'Europe de Fernando Santos, solide derrière, talentueux au milieu, et toujours dangereux devant avec Cristiano Ronaldo, 33 ans, qui espère enfin briller au Mondial après trois phases finales mitigées.

La star du Real n'a pourtant jamais marqué en quatre matches face à son pays d'accueil, perdant 1-0 en 8es du Mondial 2010, puis aux tirs aux buts en demi-finale de l'Euro 2012. Le quintuple Ballon d'Or croisera des visages connus, ses habituels adversaires barcelonais Andrés Iniesta, Sergio Busquets et Gerard Piqué, et ses équipiers madrilènes Sergio Ramos, Isco et Nacho.