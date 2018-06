publié le 15/06/2018 à 16:00

Derrière les poids lourds espagnol et portugais, les deux outsiders du groupe B, le Maroc et l'Iran, ne veulent pas se contenter de jouer les figurants. Le sélectionneur portugais de l'Iran Carlos Queiroz a expliqué jeudi 14 juin "ne pas accepter" que les chances iraniennes soient "réduites à néant", même si l'Iran n'a plus gagné un match de Mondial depuis 20 ans.



Son homologue français Hervé Renard a lui affirmé que le Maroc, qui compte dans ses rangs des joueurs de talent comme Mehdi Benatia ou Younès Belhanda, n'était "pas une petite équipe". La rencontre a également une forte charge géopolitique, entre la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et les sanctions américaines contre Téhéran.