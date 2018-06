publié le 25/06/2018 à 15:00

"Personne ne croyait en nous et maintenant tout le monde nous donne déjà presque une médaille", rigole le défenseur russe Andrey Semenov. Il faut dire qu'imaginer que la Sbornaïa, qui figure au pire classement Fifa de son histoire (70e), puisse marquer huit buts en deux matches en n'en encaissant qu'un, il fallait le faire.



Pourtant, le pays hôte l'a fait. Et avec la manière, contre deux équipes certes assez faibles, l'Arabie Saoudite (5-0) et l'Égypte (3-1). À tel point que les hommes de Stanislav Cherchesov ne sont plus forcément donnés perdants contre l'Uruguay, 14e nation mondiale. "Si nos attaquants sont bien et que nous parvenons à être solidaires en défense, nous ferons un grand Mondial", promet le capitaine uruguayen Diego Godin. Le premier test est arrivé pour les principaux concernés : Luis Suarez et Edinson Cavani.



Le vainqueur du match remportera le groupe A, la Russie restera première en cas de match de nul, à la différence de but (+7 contre +2).