publié le 20/06/2018 à 16:00

En battant l'Égypte (3-1) cinq jours après son succès inaugural contre l'Arabie Saoudite (5-0), la Russie s'est ouvert en grand les portes des 8es de finale de son Mondial. Ce billet pour la phase à élimination directe peut être validé à l'issue de cet Uruguay-Arabie Saoudite. Une victoire des Sud-Américains qualifiera à la fois la Russie et l'Uruguay (six points chacun), qui joueront alors une "finale" pour la 1re place du groupe A lundi 25 juin (16h) à Samara.



Ce scénario sera aussi synonyme d'élimination pour les Égyptiens et les Saoudiens. Il semble le plus probable, même si les partenaires de Luis Suarez et Edinson Cavani ont dû attendre les arrêts de jeu pour battre l'Égypte (1-0) lors de leurs débuts dans la compétition. En cas de match nul, la Russie comptera six points, l'Uruguay deux, l'Arabie Saoudite un et l'Égypte aucun. Le pays hôte sera assuré de terminer premier et tout restera ouvert pour la 2e place.