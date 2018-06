publié le 10/06/2018 à 00:18

Ça tombe mal avant de partir en Russie. L'équipe de France n'a pas disputé un grand match face aux États-Unis mais a réussi à décrocher un nul (1-1). À une semaine de son entrée dans la Coupe du monde contre l'Australie, le climat était très lourd, et a peut-être eu des effets émollients sur le jeu des Français, capables de longues séquences de jeu neutre.





À force de ne pas matérialiser leur maîtrise sur le tableau d'affichage, les Bleus ont été punis contre le cours du jeu en fin de première période, par un but de Green profitant d'une bourde de Sidibé et d'un angle mal bouché par Lloris (45e), un gardien qui traverse une période difficile ces derniers temps... C'était historiquement le premier but encaissé par les Bleus face aux États-Unis (trois victoires françaises auparavant en autant de rencontres)

#FRAUSA 45è 0-1

Oh, le but américain sur une erreur de Djibril Sidibé ! Le contrôle du latéral droit est trop long, et Green en profite. Sa frappe, en pivot, très forte et légèrement déviée, surprend Lloris petit côté, 1-0 pour #TeamUSA !

Regardez ¿ https://t.co/vfxfcyEOJ5 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 9 juin 2018

Du jeu bleu neutre, mais tout de même entrelardé de quelques éclairs, sous l'impulsion surtout de Mbappé, finalement récompensé par l'égalisation sur un centre de Pavard (78e). Il était dans tous les bons coups offensifs, capable de transformer un ballon quelconque en situation chaude. Des frappes déviées en corner (25e, 27e), des démarrages balle au pied foudroyants... la pépite a encore fait de sacrées différences.

#FRAUSA 78è 1-1

Kylian Mbappé égalise !! Fekir fixe très bien et décale Pavard côté droit, dont le centre à ras de terre en retrait surprend tout le monde... sauf Mbappé qui marque du plat du pied droit, 1-1 !!

Regardez ¿¿ https://t.co/QqxaIgvo57 — Téléfoot (@telefoot_TF1) 9 juin 2018

Des occasions manquées sur lesquelles Blaise Matuidi est revenu au micro de TF1 : "On a fait une grosse préparation. Physiquement, on a un peu fléchi. Sur le match, on avait la possession et on a eu des opportunités". Et de poursuivre : "On a manqué de fraîcheur dans les 30 derniers mètres pour faire la différence. On aurait même pu l'emporter (sur la fin). Bien sûr qu'on est déçus par le résultat. Maintenant, on est conscients qu'on peut avoir un adversaire comme ça à la Coupe du monde. Il faudra être préparé".