publié le 19/06/2018 à 13:00

Quart-de-finaliste il y a quatre ans au Brésil (défaite 2-1 face au pays hôte), la Colombie est de retour avec son duo offensif James Rodriguez-Radamel Falcao. Ce dernier avait été privé de Mondial au dernier moment en 2014 en raison d'une grave blessure au genou droit avec Monaco. "Ramesse", lui, avait terminé meilleur buteur avec six réalisations.



Le Japon débarque de son côté avec l'ambition d'atteindre les quarts pour la première fois de son histoire, même s'il sera compliqué de, s’extraire de ce groupe H également composé de la Pologne et du Sénégal, qui s'affrontent à 17h à Moscou. Systématiquement présent en phase finale depuis 1998, les Asiatiques ont atteint les 8es en 2002 et 2010.

Outre ces deux matches, cette sixième journée de compétition verra en soirée le pays hôte, la Russie, se frotter à l'Égypte, avec un Mohamed Salah a priori remis à 100% de sa blessure à l'épaule gauche.