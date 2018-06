publié le 25/06/2018 à 14:59

Sauver l'honneur. Voici l'unique objectif qu'il reste aux Saoudiens et Égyptiens, auteurs d'un Mondial assez décevant avec deux défaites. Pour la qualification en 8es, il faudra revenir en 2022. En attendant, Mohamed Salah a une dernière chance de marquer cette Coupe du Monde de sa classe, à moins que sa blessure récente à une épaule le relègue sur le banc pour ce match sans enjeu.



Essam El-Hadary va, lui, entrer dans l'histoire : le gardien des Pharaons deviendra à 45 ans le joueur le plus âgé à jouer lors d'une phase finale de Coupe du Monde. L'Arabie Saoudite pourrait, elle, se consoler en marquant enfin un but après ses revers 5-0 face à la Russie et 1-0 face à l'Uruguay. L'Égypte a été battue 3-1 par le pays hôte après un revers 1-0 face aux Uruguayens.