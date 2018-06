publié le 26/06/2018 à 14:30

Avant de plonger dans son 8e de finale, samedi 30 juin (16h) ou dimanche 1er juillet (20h), l'équipe de France a un dernier devoir a effectuer dans cette phase de poules 2018. Déjà assurés de la qualification, les Bleus veulent monter en puissance après deux succès poussif face à l'Australie (2-1) et étriqué contre le Pérou (1-0), même si Didier Deschamps a décidé de procéder à six changements.



Se dressent face à eux des Danois qui, eux, ne sont pas encore qualifiés. Les partenaires du maître à jouer Christian Eriksen (Tottenham) leur faut battre la France ou compter sur une courte défaite ou un nul de l'Australie face au Pérou en cas de revers sur la pelouse du stade Loujniki de Moscou, celui qui accueillera la finale du dimanche 15 juillet.

S'ils gagnent ou font match nul, les Français retrouveront le 2e du groupe D (Croatie, Nigeria, Argentine, Islande), qui livrera son verdict dans la soirée (20h). En cas de défaite, ce sera le 1er de ce même groupe, a priori la redoutable Croatie. Les projections sur les quarts de finale donnent un France-Uruguay ou Portugal en cas de 1re place, un France-Espagne ou Russie en cas de 2e.

Danemark-France : les équipes de départ

Danemark : Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer (cap.), Christensen, Stryger Larsen - Jorgensen, Delaney, Eriksen, Cornelius, Sisto - Braithwaite



France : Mandanda - Sidibé, Varane (cap.), Kimpembe, Hernandez - Kanté, N'Zonzi - Dembélé, Griezmann, Lemar - Giroud

Le film du match :

24e - Hernandez, très bon, obtient une faute à hauteur de la ligne médiane.



22e - Corner en faveur des Danois, Kimpembe perd son duel avec Cornelius. Varane puis Kimpembe repoussent le danger.



21e - Talonnade de Griezmann dans l'entrejeu, Lemar n'a pas suivi.



20e - Dans l'autre match, le Pérou (déjà éliminé) ouvre le score face à l'Australie par Carrillo à la 18e. Tout bon pour le Danemark.



19e - Le rythme s'accélère. Griezmann est lancé en profondeur dans la surface mais ne peut redresser le ballon.



18e - Contre danois emmené par Cornelius. Kimpembe, au duel, gagne la touche.



17e - Les Bleus dominent désormais mais le Danemark est regroupé derrière.



16e - Lemar se charge du coup de pied de coin. Varane place sa tête mais c'est trop décroisé.



15e - Frappe lobée de Giroud sortie en corner de façon aérienne par Schmeichel. Corner pour les Bleus.



13e - Les Bleus tentent d'avancer côté gauche avec Hernandez, Lemar et Griezmann mais sont contraints reculer.



11e - Ouverture de Sidibé directement en sortie de but.



10e - Début de match équilibré. Les Bleus n'ont pas encore pu emballer la rencontre sur un de leur contre.



8e - Au tour des Bleus d'obtenir un corner. Smeichel s'empare du ballon.



6e - le 1er corner est en faveur du Danemark. Il est obtenu par un Braithwaite surmotivé. Ça ne donne rien.



4e - L'arbitre ne siffle rien alors que Braithwaite s'est écroulé dans la surface française.



3e - Les Danois dans le camp français pour la première fois, les Bleus repoussent le danger.



2e - 1er centre de Dembélé repoussé par la défense danoise.



1re minute - Les Bleus n'ont pas perdu le ballon mais se contentent de le faire tourner sans s'approcher des buts danois.



16h00 - C'est parti pour les 45 premières minutes, les Bleus ont donné le coup d'envoi.



15h59 - Les Danois se rassemblent en cercle au milieu de la pelouse, tandis que les Bleus se mettent en place.



15h58 - L'arbitre est le Brésilien Sandro Ricci.



15h56 - Les Bleus n'ont remporté qu'un seule fois leurs trois matches de poule. C'était en 1998.



15h54 - Place aux hymnes, en commençant par le danois, suivi de la Marseillaise.



15h53 - Entrée des 22 acteurs de la rencontre sur la pelouse.



15h52 - Côté danois, l'attaquant Yussuf Poulsen est suspendu.



15h51 - À 33 ans, Mandanda (27 sélections) va garder les buts de la France pour la première fois en Coupe du Monde.



15h48 - Voici le règlement en cas d'égalité entre deux équipes.



15h46 - Les deux équipes sont rentrées au vestiaires. L'ambiance monte encore d'un cran dans le stade Loujniki.



15h38 - Les Bleus ont remporté leurs trois derniers matches face au Danois, en amical. Mais en Coupe du Monde, leur dernier duel a été remporté par les rouges et blancs, en 2002 (2-0).



15h32 - Pourquoi les remplaçants sont appelés les "coiffeurs" dans un Mondial ? Réponse ici.



15h28 - Découvrez le programme des jours à venir.



15h22 - Huit pays ont déjà leur billet pour les 8es de finale, tandis que neuf sont éliminés. Le point complet.



15h15 - L'échauffement a débuté à Moscou.



15h09 - Aligné en défense centrale, Kimpembe (22 ans, PSG) va connaître sa première titularisation avec les Bleus et sa première association avec Varane.

4 - Presnel Kimpembé est seulement le 4e joueur de l'équipe de France ¿¿ à fêter sa 1ère titularisation en Bleu lors d'une Coupe du Monde ¿ au 21e siècle



2006 ¿ Ribéry v Suisse



2014 ¿ Schneiderlin & Digne v Équateur



2018 ¿ Kimpembe v Danemark



Bizutage. #DANFRA #CM2018 pic.twitter.com/prixcKyz8I — OptaJean (@OptaJean) 26 juin 2018

15h06 - Avant les quatre matches du jour, jetez un œil au classement des buteurs.



14h58 - Après Danermark-France et Australie-Pérou, les matches de la soirée seront Nigeria-Argentine et Islande-Croatie (20h).



14h53 - Et voici le 11 danois : Schmeichel - Dalsgaard, Kjaer (cap.), Christensen, Stryger - Delaney, Jorgensen - Sisto, Eriksen, Braithwaite - Cornelius.



14h51 - Il y a donc bien six changements par rapport au match face à l'Australie. Mandanda, Sidibé, Kimpembe, Nzonzi, Dembélé et Lemar entrent, Lloris, Pavard, Umtiti, Pogba, Matuidi et Mbappé sortent.



14h48 - C'est officiel, les Bleus joueront avec Mandanda, Sidibé, Varane, Kimbembe, Hernandez, Nzonzi, Kanté, Dembélé, Griezmann, Lemar et Giroud.



14h45 - Les équipes de départ devraient être connues dans quelques minutes. Découvrez les 11 probables des deux équipes.



14h41 - Pascal Praud estime que les Bleus doivent perdre ce match. Écoutez ses arguments.



14h36 - Les Bleus évolueront aujourd'hui avec un maillot blanc, un short bleu et des chaussettes blanches, comme face à l'Italie le 1er juin dernier en match de préparation (3-1).



14h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce Danemark-France, dernier match de poules des Bleus dans ce Mondial 2018.