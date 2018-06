publié le 17/06/2018 à 19:00

C'est l'heure de Neymar et de la revanche du Brésil : quatre ans après le désastre de Belo Horizonte face à l'Allemagne en demi-finale de son Mondial (7-1) et quatre mois après la blessure de son attaquant star, la Seleçao retrouve la Coupe du Monde, face à une équipe de Suisse qui espère faire aussi bien que son 8e de finale de 2014. .



Les Brésiliens, eux, sont présentés comme favoris principaux au titre avec les Allemands. Depuis le traumatisme, ils se sont reconstruits, ont trouvé un bel équilibre sous la direction du sélectionneur Tite, porté par un milieu de terrain doué mais travailleur et par un avant-centre, Gabriel Jesus, plus conforme aux standards d'excellence auriverde que Fred, en souffrance en 2014.

Mais le Brésil a aussi beaucoup tremblé depuis la fin du mois de février, quand la blessure au pied de Neymar lors d'un PSG-OM a mis en péril toute l'opération reconstruction. Car l'ancien Barcelonais pèse lourd : 55 buts en 85 sélections, autant que Romario, à portée de Ronaldo (62) et pas si loin de Pelé (77). La convalescence a été longue, loin du PSG mais proche des siens au Brésil, et Neymar est revenu petit à petit pour marquer deux beaux buts.