publié le 01/06/2018 à 21:23

La Squadra Azzura va-t-elle encaisser une troisième défaite de suite face à la France ? Battue lors de ces deux dernières rencontres face aux Blkeus à chaque fois à domicile en en amical, l'Italie a encaissé le premier but à Nice, vendredi 1er juin. Il est signé Samuel Umtiti, en force du gauche devant le but, après une reprise de Kylian Mbappé mal repoussée par Salvatore Sirigu (8e). À l'origine, un centre venu de la droite de Benjamin Pavard.



Umtiti, 24 ans, inscrit son deuxième but en Bleu lors de sa 18e sélection. Le premier date du 13 juin 2017 contre l'Angleterre. Le défenseur central du FC Barcelone est l'un des quatre joueurs titulaires face à l'Irlande quatre jours plus tôt reconduit contre l'Italie, avec Adil Rami, Corentin Tolisso, Kylian Mbappé.

#FRAITA 8è 1-0

Les Bleus ouvrent le score ! @AntoGriezmann frappe un coup-franc à destination de @KMbappe qui reprend de volée ! Le ballon passe entre les jambes de Sirigu, @samumtiti pousse le ballon au fond des filets ! 1-0 pour les Bleus ! ¿¿https://t.co/dBYxgCSVtO — Téléfoot (@telefoot_TF1) 1 juin 2018

Les Bleus ont réussi le break avant la demi-heure de jeu. Lancé côté gauche, le latéral Lucas Hernandez a poussé son effort jusque dans la surface. Faute de Rolando Mandragora. Penalty accordé après recours à l'assistance vidéo. Antoine Griezmann a transformé la sentence du gauche (29e).

L'équipe de France disputera un troisième et dernier match de préparation avant de s'envoler pour la Russie. Ce sera samedi 9 juin à Lyon face aux États-Unis, à une semaine de son entrée dans la compétition contre l'Australie, le samedi 16 juin (12h).