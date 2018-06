et AFP

publié le 19/06/2018 à 16:00

16e match dans cette Coupe du Monde 2018, celui qui marque l'entrée en lice dans la compétition des deux dernières nations, la Pologne (8e au classement Fifa en toute discrétion, juste derrière la France) et le Sénégal (27e). Au sein de la sélection polonaise, l'épouvantail s'appelle Robert Lewandowski, le serial buteur du Bayern Munich en Bundesliga et avec les blanc et rouge (55 buts en 95 sélections).



Pour son premier Mondial, il lui reste cependant à démontrer qu'il peut être tout aussi tueur lors des grandes compétitions, lui qui n'affiche que deux réalisations en huit matches d'Euro. "Les adversaires se focalisent sur moi" dans ce type de compétition, a-t-il expliqué, ajoutant que ses coéquipiers devaient en profiter. "Je fais volontiers ce sale boulot au service de l'équipe, pour créer des espaces à mes partenaires".

En face, il y a l'énigmatique Sénégal emmené par Sadio Mané, coéquipier de Mohamed Salah à Liverpool, qui participe à son deuxième Mondial seulement. Il y a 16 ans, en Corée du Sud et au Japon, son coup d'essai s'était transformé en coup de maître. Les Lions de la Teranga avaient battu et contribué à l'élimination des Bleus champions du Monde en titre, avant de pousser jusqu'en quart et de céder face aux Turcs.