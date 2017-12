publié le 01/12/2017 à 19:25

Les huit groupes du 1er tour de la phase finale du Mondial 2018 en Russie sont connus, et avec eux les dates, horaires et lieux des 64 rencontres (48 lors des 15 premiers jours). Le match d'ouverture opposera le pays hôte à l'Arabie Saoudite le jeudi 14 juin à Moscou à 17h heure française. Trois affiches auront lieu le lendemain dont un explosif Portugal-Espagne à 20h.



Les Bleus entreront en scène lors du 3e jour de compétition, le samedi 16 juin à 12h contre l'Australie. Ils se frotteront au Pérou le jeudi 21 juin à 14h puis au Danemark le mardi 26 juin à 16h. S'ils terminent à la 1re place de ce groupe C, ils seront les premiers en lice en 8es, le samedi 30 juin à 16h. En cas de 2e place, ce sera le dimanche 1er juillet à 20h.

L'Allemagne championne du monde en titre débutera contre le Mexique le dimanche 17 juin à 17h, juste avant le premier match du Brésil contre la Suisse. L'Argentine ouvre son Mondial face à l'Islande dans la foulée de France-Australie. Outre le Portugal-Espagne du 2e jour, notez les affiches suivantes : Argentine-Croatie le jeudi 21 juin à 20h, Allemagne-Suède le samedi 23 juin à 17h ou Angleterre-Belgique le jeudi 28 juin à 20h en conclusion de la première phase.

Coupe du monde 2018 : le calendrier complet en heures françaises

Phase de groupes :



Jeudi 14 juin :

17h00 : Russie - Arabie Saoudite (groupe A), à Moscou (Stade Loujniki)



Vendredi 15 juin :

14h00 : Egypte - Uruguay (groupe A), à Ekaterinbourg

17h00 : Maroc - Iran (groupe B), à Saint-Petersbourg

20h00 : Portugal - Espagne (groupe B), à Sotchi



Samedi 16 juin :

12h00 : France - Australie (groupe C), à Kazan

15h00 : Argentine - Islande (groupe D), à Moscou (Spartak)

18h00 : Pérou - Danemark (groupe C), à Saransk

21h00 : Croatie - Nigéria (groupe D), à Kaliningrad



Dimanche 17 juin :

14h00 : Costa Rica - Serbie (groupe E), à Samara

17h00 : Allemagne - Mexique (groupe F), à Moscou (Loujniki)

20h00 : Brésil - Suisse (groupe E), à Rostov



Lundi 18 juin :

14h00 : Suède - Corée du Sud (groupe F), à Nijni Novgorod

17h00 : Belgique - Panama (groupe G), à Sotchi

20h00 : Tunisie - Angleterre (groupe G), à Volgograd



Mardi 19 juin :

14h00 : Pologne - Sénégal (groupe H), à Moscou (Spartak)

17h00 : Colombie - Japon (groupe H), à Saransk

20h00 : Russie - Egypte (groupe A), à Saint-Petersbourg



Mercredi 20 juin :

14h00 : Portugal - Maroc (groupe B), à Moscou (Loujniki)

17h00 : Uruguay - Arabie Saoudite (groupe A), à Rostov

20h00 : Iran - Espagne (groupe B), à Kazan



Jeudi 21 juin :

14h00 : France - Pérou (groupe C), à Ekaterinbourg

17h00 : Danemark - Australie (groupe C), à Samara

20h00 : Argentine - Croatie (groupe D), à Nijni Novgorod



Vendredi 22 juin :

14h00 : Brésil - Costa Rica (groupe E), à Saint-Petersbourg

17h00 : Nigéria - Islande (groupe D), à Volgograd

20h00 : Serbie - Suisse (groupe E), à Kaliningrad



Samedi 23 juin :

14h00 : Belgique - Tunisie (groupe G), à Moscou (Spartak)

17h00 : Allemagne - Suède (groupe F), à Sotchi

20h00 : Corée du Sud - Mexique (groupe F), à Rostov



Dimanche 24 juin :

14h00 : Angleterre - Panama (groupe G), à Nijni Novgorod

17h00 : Japon - Sénégal (groupe H), à Ekaterinbourg

20h00 : Pologne - Colombie (groupe H), à Kazan



Lundi 25 juin :

16h00 : Arabie Saoudite - Egypte (groupe A), à Volgograd

16h00 : Uruguay - Russie (groupe A), à Samara

20h00 : Espagne - Maroc (groupe B), à Kaliningrad

20h00 : Iran - Portugal (groupe B), à Saransk



Mardi 26 juin :

16h00 : Danemark - France (groupe C), à Moscou (Loujniki)

16h00 : Australie - Pérou (groupe C), à Sotchi

20h00 : Nigéria - Argentine (groupe D), Saint-Petersbourg

20h00 : Islande - Croatie (groupe D), à Rostov



Mercredi 27 juin :

16h00 : Corée du Sud - Allemagne (groupe F), à Kazan

16h00 : Mexique - Suède (groupe F), à Ekaterinbourg

20h00 : Serbie - Brésil (groupe E), à Moscou (Spartak)

20h00 : Suisse - Costa Rica (groupe E), à Nijni Novgorod



Jeudi 28 juin :

16h00 : Japon - Pologne (groupe H), à Volgograd

16h00 : Sénégal - Colombie (groupe H), à Samara

20h00 : Angleterre - Belgique (groupe G), à Kaliningrad

20h00 : Panama - Tunisie (groupe G), à Saransk



8es de finale :



Samedi 30 juin :

16h00 : 1er groupe C - 2e groupe D, à Kazan (H1)

20h00 : 1er groupe A - 2e groupe B, à Sotchi (H2)



Dimanche 1er juillet :

16h00 : 1er groupe B - 2e groupe A, à Moscou (Loujniki) (H5)

20h00 : 1er groupe D - 2e group C, à Nijni Novgorod (H6)



Lundi 2 juillet :

16h00 : 1er groupe E - 2e groupe F, à Samara (H3)

20h00 : 1er groupe G - 2e groupe H, à Rostov-sur-le-Don (H4)



Mardi 3 juillet :

16h00 : 1e groupe F - 2e groupe E, à Saint-Petersbourg (H7)

20h00 : 1er groupe H - 2e groupe G, à Moscou (Spartak) (H8)



Quarts de finale :



Vendredi 4 juillet :

16h00 : Vainqueur H1 - Vainqueur H1, à Nijni Novgorod (Q1)

20h00 : Vainqueur H3 - Vainqueur H4, à Kazan (Q2)



Samedi 5 juillet :

16h00 : Vainqueur H7 - Vainqueur H8, à Samara (Q3)

20h00 : Vainqueur H5 - Vainqueur H6, à Sotchi (Q4)



Demi-finales



Mardi 10 juillet :

20h00 : Vainqueur Q1 - Vainqueur Q2, à Saint-Petersbourg



Mercredi 11 juillet :

20h00 : Vainqueur Q3 - Vainqueur Q4, à Moscou (Loujniki)



Match pour la 3 place :



Samedi 14 juillet à 16h00, à Saint-Petersbourg



Finale :



Dimanche 15 juillet à 17h00, à Moscou (Loujniki)