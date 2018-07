publié le 01/07/2018 à 15:00

Sacrée en 2010, éliminée en poules en 2014, l'Espagne se retrouve quatre ans plus tard en Russie avec l'étiquette du revanchard de service. Puisque l'Italie ne s'est pas qualifiée et que l'Allemagne a déjà été éliminée, l'Espagne est même la seule nation encore en course à aligner dans ses rangs des Champions du Monde.



Mais le temps a passé depuis pour les Sergio Ramos, Gerard Piqué, David Silva et bien sûr Andrés Iniesta, 34 ans, le buteur de la finale 2010. Or, la Russie présente les joueurs ayant parcouru le plus de kilomètres. Et si le jeu de l'équipe de Fernando Hierro, remplaçant au pied levé de Julen Lopetegui avant le début du tournoi, est toujours bien léché, les joueurs tirent maintenant la langue quand les jambes s'alourdissent.

Si l'Espagne passe l'obstacle du pays-hôte, ce qu'elle n'avait pas su faire en quart de finale en 2002 contre la Corée du Sud, elle peut néanmoins envisager sereinement la suite car elle se retrouvera dans une moitié de tableau débarrassée des épouvantails habituels. Mais avant de rêver d'Angleterre, de Colombie, de Suède ou de Suisse en demi-finale, il lui faudrait d'abord repousser la Croatie ou le Danemark en quart.