Bienvenue au Hilton Garden Inn Moscow New Riga

et Brice Dugénie

publié le 26/03/2018 à 12:14

C'est loin de l'agitation et des sollicitations moscovites que les Bleus logeront durant la Coupe du Monde en Russie, qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet prochain. L'option posée dès la qualification en poche sur le le Hilton Garden Inn New Riga, situé à Kostrovo, près d'Istra, à environ 80 km au nord-ouest de la capitale, a en effet été levée depuis.



Le bâtiment moderne se niche au milieu d'un parc fermé et arboré avec courts de tennis. Dans l'immense hall, des canapés colorés, une moquette imprimée de formes végétales. Perchée sur des hauts talons, la responsable commerciale commence la visite par le rez de chaussée, avec la piscine carré de 20 mètres de côté, le sauna, le hammam, la salle de sport.

164 chambres confortables

Au troisième et dernier étage, voici le spa avec salle de massage. Au 1er et 2e se trouvent les chambres, 164, toutes standard, totalement identiques, d'une surface d'environ 12 m². La seule chose qui change, c'est l'orientation - donc la vue sur le parc -, et la literie : certaines ont deux petits lits, d'autres un grand lit.

Cet établissement équivalent à un très beau trois étoiles sera privatisé pour les Bleus le temps de la compétition. Une partie de la délégation vient régulièrement prendre les marques depuis plusieurs mois. Le personnel a encore près de 80 jours pour peaufiner son Français. Si vous souhaitez réserver une chambre dans cet hôtel, il vous en coûtera entre 90 et 130 euros la nuit selon la période.