publié le 18/06/2018 à 13:00

3e en 1950 et 1994, finaliste en 1958 à domicile, la Suède débute sa 12e phase finale de Coupe du Monde avec l'étiquette de tombeuse de l'Italie en barrages de la zone Europe. Les hommes de Jan Andersson espèrent faire aussi bien que lors de la dernière apparitions des jaunes et bleus, en 2006 : un 8e de finale. Ils abordent toutefois la compétition dans le doute après deux nuls et deux défaites en amical en 2018.



2e du groupe A de la zone Asie derrière l'Iran lors des qualifications, la Corée du Sud ne va pas beaucoup mieux : une seule victoire lors de ses six derniers matches de préparation, contre le Honduras (2-0) fin mai. Présents en phase finale sans discontinuer depuis 1986, les Sud-Coréens étaient sortis dès le 1er tour au Brésil il y a quatre ans, après un 8e de finale en 2010.