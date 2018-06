publié le 21/06/2018 à 13:00

Ce groupe C du Mondial va-t-il touner à un match France-Danemark pour la 1re place ? L'Australie et le Pérou vont-ils au contraire rebattre les cartes et se mêler à la course aux 8es de finale ? Voilà les grandes questions de ce jeudi 21 juin en Russie, avant un explosif Argentine-Croatie dans le groupe D.



Avant que la France ne tente de montrer un autre visage face au Pérou (17h) que face à l'Australie, en dépit de la victoire et des trois points précieux récoltés à Kazan samedi 16 juin (2-1), le Danemark peut valider son billet pour les 8es en cas de succès contre les Socceroos à Samara (14h).

Même un match nul serait favorable aux Bleus, qui seraient assurer de voir la suite du tournoi avec une victoire face aux Péruviens. La France compterait alors 6 points, le Danemark 4, l'Australie 1 et le Pérou 0. Lors du dernier match de poule, les hommes de Didier Deschamps affronteront les Danois mardi 26 juin (16h) à Moscou.