publié le 17/06/2018 à 16:00

Dans un groupe également composé de la Suède et de la Corée du Sud, l'Allemagne championneu du Monde en titre débute face à une nation systématiquement présente en 8es de finale depuis 1994. Le Mexique n'a jamais dépassé ce stade sur cette période mais la performance est remarquable de régularité.



Cette année, les Mexicains s'appuient encore sur plusieurs joueurs évoluant en Europe, Corona et Reyes (FC Porto), Vela (Real Sociedad), "Chicharito" (West Ham), Guardado (Bétis Séville), Moreno (AS Rome), et bien sûr le gardien Ochoa (Standard de Liège), devenue une légende au Brésil en 2014.

L'Allemagne, elle, débarque sûre de sa force, auréolée d'un carton plein lors des qualifications. Certes, la Mannschaft s'est un peu relâchée depuis, ne remportant que le dernier de ses six matches amicaux depuis.