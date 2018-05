publié le 28/05/2018 à 20:00

J-19. L'équipe de France débute lundi 28 mai sa série de trois matches amicaux afin d'être fin prête pour le rendez-vous du samedi 16 juin (12h) face à l'Australie. Ensuite, il y aura en Russie le Pérou le jeudi 21 juin (17h) puis le Danemark le mardi 26 juin (16h), dans le groupe C.



Didier Deschamps et la FFF se sont mis d'accord avec trois nations qui ne disputeront pas le Mondial pour les trois matches amicaux avant de s'envoler. Toutes ont accepter de jouer dans l'Hexagone : l'Irlande (31e au classement Fifa, la France est 7e) ce soir au Stade de France, l'Italie (20e) en fin de semaine,vendredi 1er juin, à Nice, et enfin les États-Unis (24e) le samedi 9 juin à Lyon.

Où en sont les latéraux Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, de retour de blessure ? Les Bleus peuvent-ils être performant en 4-3-3, alors qu'ils ont le plus souvent évolué en 4-2-3-1 ces derniers temps ? Vont-ils se rassurer en défense contre une faible opposition (énormément d'Irlandais jouent en 2e ou 3e division en Angleterre) ? Engranger de la confiance devant ? Voici quelques unes des questions du soir.

Les équipes de départ :

France : Mandanda - Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy - Tolisso, Nzonzi, Matuidi (cap.) - Mbappé, Giroud, Fekir



Irlande : Coleman (cap.), Long, Duffy, Williams - Walters, O'Dowda, Rice, Browne, McLean - Long