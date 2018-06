publié le 30/06/2018 à 14:00

Un jour sans match et c'est reparti pour un tour de grand 8. La phase à élimination directe de cette Coupe du Monde 2018 débute samedi 30 juin (16h heure française) à Kazan, et ce sont les Bleus qui ouvrent le bal. En face, l'Argentine de Lionel Messi, miraculée en phase de poules, aussi inquiétante que redoutable.



L'équipe de France, elle, n'a encore rien montré dans ce Mondial. Elle s'est qualifiée, assurant l'essentiel, dès son deuxième match en battant le Pérou (1-0), cinq jours après une victoire à l'arrache face à l'Australie (2-1), cinq jours avant un nul 0-0 face au Danemark, le seul de la compétition.

Didier Deschamps et ses hommes visent le dernier carré. S'ils sont éliminés dès ce premier match couperet la déception sera immense, entraînant son lot de questions. Mais lorsqu'ils sont en 8es de finale d'un Mondial depuis qu'ils existent, en 1986, les Bleus ont toujours franchit l'obstacle (demie en 1986, victoire en 1988, finale en 2006, quart en 2014).

Le film de la journée :

15h18 - 15.000 supporters argentins sont attendus, seulement 5.000 français.



15h14 - Les Bleus ont débuté leur échauffement. Les Argentins, eux, sont encore dans les vestiaires.

15h10 - Messi avait annoncé la fin de sa carrière en sélection en juin 2016, après la défaite contre le Chili en finale de Copa America. Il était revenu sur sa décision début août.



15h04 - De nombreux supporters français présents à Kazan reprennent la chanson "Messi ciao, ciao, ciao".



15h01 - Armani, le gardien argentin, va honorer sa 2e sélection après la 1re face au Nigeria. Âgé de 31 ans, il joue à River Plate.



14h57 - Pavon, qui prend la place de Higuain côté argentin, a 22 ans et évolue à Boca Juniors. Dybala, Lo Celso et Agüero sont aussi sur le banc.



14h50 - Et voici la compo argentine : Armani - Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliaflico - Perez, Mascherano, Banega - Pavon, Messi, Di Maria.



14h49 - Le 11 de départ de la France est connu : Lloris - Pavard, Varane, Umtiti, Lucas - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud.

14h47 - L'arbitre de la rencontre sera l'Iranien Alireza Faghani (40 ans), qui a officié lors de Serbie-Brésil (0-2) et Allemagne-Mexique (0-1).



14h41 - En cas d'égalité à la fin des 90 minutes, il y aura bien sûr une prolongation de deux fois 15 minutes, puis une éventuelle séance de tirs au but.



14h36 - En amical, l'Albiceleste a remporté ses deux derniers matches contres les Bleus, en février 2009 à Marseille (0-2) et en février 2007 à Saint-Denis (0-1).



14h30 - La France et l'Argentine se sont rencontrées deux fois en Coupe du Monde, en phase de poules, en 1930 et 1978. L'Argentine a remporté les deux matches, 1-0 puis 2-1.



14h27 - Le bus argentin pénètre à son tour dans les entrailles de la Kazan Arena. Messi est bien là.



14h24 - Les compositions de départ seront connues aux alentours de 15h. En attendant, voici ce que cela pourrait donner.



14h20 - Didier Deschamps et son staff sont sur la pelouse pour une première reconnaissance. Le stade n'est pas encore garni.



14h16 - Pour Maradona, la France "est l'un des candidats au titre".



14h13 - Le bus des Bleus vient d'arriver dans la Kazan Arena.



14h09 - Après ce France-Argentine, le deuxième 8e de finale opposera l'Uruguay au Portugal en soirée (20h). Voici le programme complet à venir.



14h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre le premier 8e de finale de ce Mondial 2018 en Russie.