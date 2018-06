et AFP

publié le 25/06/2018 à 19:00

CR7 contre la "muraille Melli". On pourrait résumer ainsi cette rencontre décisive du groupe B, puisque d'un côté Cristiano Ronaldo est l'unique buteur portugais depuis le début du Mondial - avec 4 buts -, et de l'autre se présente une sélection iranienne qui a longtemps résisté à l'Espagne (1-0) après avoir battu le Maroc (1-0). Il a d'ailleurs fallu une énorme réussite à Diego Costa pour percer la muraille perse.



"Espagne-Iran, plus que le match contre le Maroc (courte victoire 1-0 des Portugais, ndlr), a été une excellente alerte pour nous tous, des joueurs aux entraîneurs", a expliqué le sélectionneur portugais Fernando Santos. Il manque un point à sa Selecçao pour voir le tableau final. L'Iran, lui, doit gagner contre le champion d'Europe, ou espérer une improbable lourde défaite de l'Espagne face au Maroc s'il fait match nul.